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俄羅斯金屬出口課稅15%

編譯洪啟原╱綜合報導
俄羅斯8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁及銅等多項金屬出口課徵至少15%關稅。（路透）
俄羅斯8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁及銅等多項金屬出口課徵至少15%關稅。（路透）

俄羅斯經濟部長芮希尼科夫表示，計劃從8月1日起到年底對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅課徵至少15%臨時稅，希望在原物料商品價格大漲之際抑制國內通膨升溫。經濟部發言人在電郵中說，這些金屬各有其特定稅率，這項臨時關稅將選擇較高者課徵。俄國此舉是各國為因應原物料和其他關鍵商品價格飆漲所採取的最新措施。

因亞洲不少業者都向俄羅斯進口上游廢鋼、半成品鋼胚和成品熱軋等，加上中國出口量大減，亞洲鋼市供應將因而更為吃緊。

根據俄國設定的最低特定出口稅率，每噸銅將課徵1226美元，每噸鎳課徵2321美元，每噸鋁最低課徵254美元。每種鋼鐵產品也有個別的稅率，包括每噸熱軋鋼課徵115美元。芮希尼科夫表示，俄羅斯預估從鋼鐵製造商收取多達1100億盧布（15億美元）關稅，和從基本金屬生產業者收取500億盧布關稅。

在鋁和其他金屬供應吃緊之際，俄國課徵這些出口稅，可能對全球金屬市場造成深遠影響。

俄鋁（Rusal）控制全球約10%鋁產量，諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）的鎳產量約占全球20%。此外，俄國也是全球第三大鋼鐵出口國，產品主要銷往歐洲。

金屬市場的反應則較為淡定，鎳價走高、銅價跌幅收歛，鋁價則維持跌勢。這可能意味著，投資人預期俄國生產商將繼續出口，同時自行吸收額外成本。

俄羅斯為全球第四大鋼鐵生產國、第三大出口國，並以廢鋼、半成品扁鋼胚和最大宗鋼品底材熱軋等為主要品項，去年全球廢鋼出口量達9600多萬公噸，俄羅斯即占了約13%。

業者指出，先前中國自5月1日起取消共146個品項的出口退稅，使得相關鋼品出口逐步下降。如今俄羅斯對上游原料、半成品到成品開徵出口關稅，無異是對市場投下一大震撼彈。

俄羅斯 俄國 關稅

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