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特斯拉宣布啟用超級充電絲路

編譯王巧文／綜合報導
特斯拉公布號稱中國境內最長的充電路線。（路透）
特斯拉公布號稱中國境內最長的充電路線。（路透）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布，號稱中國境內最長的超級充電路線正式啟用，這條長達5,000公里的路線依循古代絲路，橫跨中國東西兩端，沿途共有27個電動車充電站。

特斯拉在推特帳號「Tesla Greater China」21日發布消息，執行長馬斯克之後轉發了附上宣傳影片的推文，官方帳號內文寫著：「5,000公里有27個超級充電站，特斯拉啟用橫跨東西的大陸最長超級充電路線 #絲路」。這條超級充電路線行經九座城市，從東部沿海樞紐舟山市開始，最西可到達與哈薩克接壤的霍爾果斯，與古代絲綢之路大致相同。特斯拉車主現在能開著車一路前往庫姆塔格沙漠、吐魯番盆地和賽里木湖等新疆著名景點，而無需擔心找不到地方為車子充電。

特斯拉4月時也宣布完成第一條高原超級充電路線，從成都出發，直達聖母峰山腳下的定日縣，全場逾2,500公里，共有11座超級充電站。

充電設施充足對推廣電動車至關重要，因為「續航里程焦慮」是人們至今不願淘汰汽油車一大主因。在特斯拉這條超級充電路線上，每隔100至300公里就有一座超級充電站，天氣狀況合適時，一台車只要充電15分鐘，續航力最多達250公里。

中國是全球最大電動車市場，對特斯拉非常重要，上海廠每月可售出數千輛。特斯拉已在大陸逾310座城市設有約840座充電站及65,000多根超級充電樁。

特斯拉這段宣傳影片，以中英對照字幕搭上中文配音，或許也是特斯拉刻意要藉此改善在中國的形象。這家美國電動車大廠近來在大陸市場風波不斷。

特斯拉 電動車 中國

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