金融市場面臨夏季大震盪

美國聯準會立場轉鷹，投資人準備迎接「劇烈震盪的夏季市場」。（路透）

美國聯準會（Fed）上周轉向「鷹派」，促使投資 人準備迎接「劇烈震盪的夏季市場」，本周也在密切關注Fed主席鮑爾出席國會聽證會的發言與美國5月通膨數據。不過，股市專家指出，由於企業盈餘預料將強勁成長，因此投資人無須太過擔憂Fed立場轉向。

Fed上周將把測首度升息的可能時間，提前到2023年，且升息幅度可能達到2碼，Fed內部也開始討論「退場」議題。巴隆金融周刊（Barron's）指出，基於2013年「縮減恐慌」的餘悸猶存，投資人將準備因應「劇震的盛夏市場」，而鮑爾在22日出席國會聽證會的發言，更將受到緊盯。市場也關注5月個人消費支出（PCE）平減指數 。

但彭博資訊引述的分析師 認為不必太過擔心，因為過去一周史坦普500指數大致持穩，在歷史高點的2%以內波動；而且過去一周投資人對美股ETF淨投入280億美元，約為今年來平均每周流入額的三倍。

分析師指出，資金淨流入激增，代表投資人深信Fed之所以轉向，是由於景氣增強，使Fed認為不需再維持緊急刺激措施，這將有利企業盈餘持續提高，因此反而可以視為股市的利多。

瑞士銀行的研究指出，如果Fed停止每年約1.4兆美元的量化寬鬆（QE）措施，對史坦普500指數的負面影響約為3%。基於預估上市公司未來兩年的獲利年成長率約10%，因此這股逆風對股市的影響可謂微不足道。儘管上述預測未必精準，但可視為散戶投資人並不大在意Fed轉向「鷹派」的原因。

瑞銀專家指出，Fed購買資產淨額一直是預測股市報酬率的良好指標。模型顯示假定其他條件不變，Fed一年淨購買額每變動6500億美元，對史坦普指數的影響為1%。

專家指出，Fed從債市「退場」雖對股市不利，但由於企業盈餘將加速成長，因此股市很容易就能把「退場」的不利影響吸收掉。

預料從現在到今年底期間，華爾街分析師對史坦普成分股未來12個月的盈餘預估將提高17%；盈餘成長的順風，將比股價居於高檔的逆風強得多。