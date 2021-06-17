油價看漲 交易商喊100美元

全球大型商品交易商預估，今年油價將進一步上漲，甚至看好漲至每桶100美元。（美聯社）

國際油價 16日盤中持穩於兩年多來高點，布蘭特油價持續朝每桶75美元價位邁進，全球大型石油 交易商都認為布蘭特油價今年底前將介於70-80美元，甚至看好將能漲至100美元。但油價居高不下，也促使分析師提醒最好「居高思危」，短期可能會有回檔風險。

由於美國 上周原油庫存可能減少，再加上印度燃料需求出現復甦跡象，布蘭特原油8月期貨16日盤中漲1%至每桶74.73美元，接下來將挑戰75美元；西德州輕原油7月期貨也漲1%至每桶72.83美元。嘉能可（Glencore）、Vitol集團、托克集團（Trafigura）等商品巨擘的高階主管在出席英國金融時報（FT）所舉辦的活動時，也認為布蘭特油價漲至100美元是真的可能實現的展望，雖然他們都未提到預估的時間點。

Vitol認為，布蘭特油價今年底前都將在70-80美元之間波動，未來幾個月甚至可望漲多達5美元，而漲至100美元也「不無可能」。執行長哈迪說，未來幾年的石油消費將持續增加，2030時達到每天1.05億至1.1億桶，而去年價格大跌導致投資不足，意味「2025到2035年間，供需會有差距」。

托克預測，新一波商品「超級循環」將促使國際油價漲至每桶100美元。該公司執行長魏爾關切油市新供應的支出仍付之闕如，有可能會供不應求，因此問題反而是在供應面。他預測許多商品將長年維持高價，「不是一、兩年」而已，「是十年或更久」，包括供應不足讓原油有機會站上100美元。

嘉能可的油氣行銷主管薩納也說，油價漲到100美元的可能性看來更高了。他認為，燃油消耗復甦不均、新油田投資匱乏，以及轉型低碳能源造成的破壞，「需求激增和監管有變」，可能引發原油價格出現更大波動。瑞士銀行16日也上調國際油價預估，認為布蘭特油價9月將漲至每桶78美元，西德州油價漲至75美元。

但彭博資訊策略師也提醒，國際油價上漲，風險也隨之升高，下半年最好要留意四個供應面的風險，包括石油輸出國組織與盟友（OPEC+）仍有大量閒置產能、伊朗可能重返國際油市、紐約油價居高不下可能鼓勵美國頁岩油業者增產，以及新冠變種病毒仍可能威脅經濟復甦。