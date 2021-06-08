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1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

日經濟重啟概念股 看旺

編譯洪啟原、林奕榮／綜合報導
日本持續加快為民眾施打新冠肺炎疫苗，已帶動經濟將回歸正常的預期升溫。（美聯社）
日本持續加快為民眾施打新冠肺炎疫苗，已帶動經濟將回歸正常的預期升溫。（美聯社）

日本南韓持續加快為民眾施打新冠肺炎疫苗，已帶動經濟將回歸正常的預期升溫，促使分析師預期日本「經濟重啟」概念股看漲，南韓航空旅遊復甦的期望也升高。日本據傳還打算今年夏季發行「疫苗護照」，以提振商務旅行和其他經濟活動。

日本的接種人數增加和感染病例下滑，讓疫情期間受到重創的產業有望迎來類似歐美地區的反彈。三井住友德思資產管理公司策略師指出，隨著疫苗接種的進展和經濟重啟前景轉為明朗，投資人將重新評估價值股，並開始關注受到新冠疫情衝擊的產業。

日本已為逾1000萬人施打至少一劑疫苗，由於日本也開始在工作場所和大學展開接種，進度本月料將加快。東京都政府計畫7月時設立五個大型接種站，每站每天可為5000人施打疫苗。有分析師認為，疫苗接種率上升至一定水準，是觸發股市漲勢的關鍵，日本的鐵路公司、餐飲商和百貨公司股價上周走高。

美銀全球研究分析師認為，日本的疫苗接種加速步調超乎預期，9月底時應有50%人口已完整接種，觸及公衛專家認為能夠顯著遏止新增確診病例門檻的高端，也將是邁向重啟的重要一步。

日經新聞報導，日本正考慮跟進歐盟，在夏季推出所謂的疫苗護照。日本內閣官房長官加藤勝信主導的跨部門團隊，正研議在今夏發放紙本的新冠疫苗接種證明，以及在年底前發行數位版接種證明。

根據計畫，疫苗護照將由掌握民眾資訊和負責施打疫苗的地方政府核發，並將標註民眾姓名、疫苗製造商及接種日期等資訊。日本中央政府將把接種證明連結至國家疫苗紀錄系統，以確保疫苗護照的準確度。

在南韓，總統文在寅7日表示，9月時將有3,600萬人至少接種第一劑新冠疫苗，人數相當於南韓總人口的70%，達成群體免疫目標的時間點將比原定的11月還要早。

他說，政府計畫7月時為50歲以上的民眾施打疫苗。截至5日，南韓約759萬人都已至少接種第一劑疫苗，約占總人口的14.8%。

韓國前鋒報指出，各界對於南韓航空旅遊復甦的期望已升高，電商平台WeMakePrice在7日指出，從5月27日到6月2日跨國航班機票的訂購量暴增442%；仁川機場上周也已重啟進關後的免稅店，為去年10月來首度開門營業。

疫苗 日本 南韓

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