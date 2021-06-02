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G7力挺全球最低公司稅率

編譯黃淑玲／綜合報導
大型的跨國公司繳稅太少成為焦點，企業全球最低稅負制得到先進國家大力支持。 (路透)
大型的跨國公司繳稅太少成為焦點，企業全球最低稅負制得到先進國家大力支持。 (路透)

七大工業國集團（G7）財長會議將在本周五登場，路透取得預先草擬的會後聯合公報顯示，G7將力挺全球最低公司稅率計畫，並促成在下個月達成雄心勃勃的協議，要為後新冠疫情時代國家經濟找到永續穩定支撐。

G7財長會議定於4日、5日兩天在英國倫敦舉行。會議公報草案提到，經濟復甦確立之後，會員國在財政措施逐漸退場後，需要一套法制「確保公共財政長期的永續能力」。他們強烈支持經濟合作發展組織（OECD）建立一套全球最低應繳公司稅的標準，令大型的跨國公司繳納應該公平分擔的稅負。

全球最低公司稅率的設計，目的在解決跨國大企業選擇到低稅率國家設立辦公室，以致公司雖然有著巨額營收，卻只需要繳很少稅金這個問題。

不過彭博周一（5月31日）報導，OECD秘書長古里亞說，企業全球最低稅率的整體稅制改革協議可能今年10月以前還沒辦法達成。他表示，「美國立場的180度轉變」確實加速了相關協商的進行，但包括美國在內的幾個國家還需要立法通過，才能讓此方案完全確定。

全球最低公司稅負制不僅是本周登場G7財長會議的一大焦點，也會繼續在下個月的20大工業國（G20）財長會議中討論。古里亞估計，「最後的包裹提案會送到10月舉行的另一次G20財長與央行總裁會議，然後及時在G20領袖峰會通過，接著才能進入執行模式。」他說：「我們有個方案在望，希望今年能夠實現。」

美國5月稍早時提議將其原先提議的最低稅率21%降為15%後，快速得到歐洲國家支持。

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