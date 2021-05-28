新Switch 任天堂最快9月發表

新版Switch 任天堂 最快9月發表遊戲主機市場的競爭愈演愈烈，據傳任天堂計畫推出升級版Switch，要與Sony和微軟競爭，Sony則發出豪語，目標是改寫該公司的年度銷量紀錄；不過，全球晶片 荒可能為這場遊戲主機大戰投下變數。

上市已逾四年的任天堂Switch遊戲主機，可能在今年底功成身退，知情人士透露，任天堂升級版Switch最快7月開始組裝，並在9月或10月發表。

新版Switch定價可能高於標準款的售價（299美元），因為組件和中國 大陸的勞動成本均已上漲；預期任天堂將在6月12日E3電玩展開幕前宣布相關計畫，讓開發商能夠在這項全球盛會展示他們的全系列Switch遊戲軟體。升級版Switch將與定價199美元的Switch Lite一起銷售，標準款Switch則逐步退場。

新版Switch的正式名稱尚未揭露，組裝廠最快7月起出貨，產量預定在第4季達到峰值；不過，全球晶片缺貨已影響汽車、電視、頭戴式耳機、遊戲主機等產品的生產，包括Switch主機。

任天堂暫未對此發表評論，供應商則表示，有信心滿足任天堂的訂單。

與此同時，Sony集團計畫，在明年4月起的2022會計年度至少生產2,260萬台PS 5遊戲主機，目標是打破自家遊戲機的年度銷售紀錄。然而，全球晶片荒可能阻礙Sony達成這項遠大的目標。