日本動畫真人秀 瘋迷美國人

研究顯示，美國 觀眾過去一年來對日本 動畫與真人節目的興趣大增，顯示疫情之下，美國民眾對外國節目的需求提高。

彭博資訊報導，洛杉磯新創公司Parrot分析公司及市調機構全球連結（Global Connects）的報告在評估根據美國觀眾的線上行為後發現，美國民眾上季對日本動畫節目的興趣比去年同期增加33%，同期對日本真人節目的需求更是大增一倍。

調查顯示，相較於其他外語節目，美國觀眾對日本節目特別感興趣，過去六季以來日本節目占整體需求的將近三分之一，分別高於西語節目的21%，和韓語節目的11%。Parrot表示，其分析主要評估消費者與線上電視內容的戶動，並且使用開放串流平台、搜尋引擎的搜尋字串及社群媒體互動等數據。

在新冠疫情期間，美國民眾對外國製內容的需求提高，連Netflix 製作的日本影集「今際之國的闖關者」（Alice In Borderland）都吸引許多新的國際觀眾，原因是民眾因封鎖措施無法進戲院看電影。

在美國娛樂產業巨人爭搶串流市場上之際，日動畫早已被認定是吸引新訂戶的妙方。

這份報告也顯示，觀眾熟悉日本動畫之後，會去找更多日本節目來看，從而帶動真人節目的需求。

Netflix首席動漫製作人櫻井大樹3月曾說，Netflix的全球訂戶中，有一半至少看過一部動畫作品，今年計劃再多發行40部動畫。

日本的動畫作品享譽國際，吸引全球觀眾的潛力可能還沒完全釋出。過去一年來，「鬼滅之刃」系列作品颳起旋風，不僅劇場版打破日本電影的票房紀錄，電視動畫也登上國際多個串流平台。

其他娛樂巨人也正重押動畫，例如去年Sony以12億美元從AT&T手上買下動畫串流事業Crunchyroll，HBO Max也在2019年取得知名日本動畫大師宮崎駿作品的美國串流授權。