我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

比特幣大反彈 金價攀高

編譯林奕榮、葉亭均／綜合報導
比特幣24日盤中上演「大反攻」，大漲14.8%，國際金價也逼近四個月高點。（路透資料照片）
比特幣24日盤中上演「大反攻」，大漲14.8%，國際金價也逼近四個月高點。（路透資料照片）

投資人仍擔心美國通膨可能竄升之際，上周行情重挫的比特幣24日盤中上演「大反攻」，大漲14.8%，國際金價也逼近四個月高點。華爾街日報指出，通膨憂慮正迫使投資人設法規避通膨風險，比較可行的選項只剩抗通膨公債（TIPS）、比特幣、大宗商品及黃金。

上周重挫的加密貨幣行情，24日盤中在比特幣引領下走高。比特幣24日盤中大漲14.8%至38,683.17美元，漲幅稍後縮小至12.9%，報3萬8042.41美元；第二大加密貨幣乙太幣也一度上漲逾19%，報2469美元。

而中國加強打壓加密貨幣挖礦和交易，在上周末導致加密貨幣的賣壓。

專家指出，除通膨憂慮，加密幣產業年度盛會、由Coindesk主辦的「Consensus」活動於24-27日登場，也提振投資人信心。橋水聯合基金創辦人達里歐、美國聯準會（Fed）理事布蘭納德、幣安執行長趙長鵬等產官界代表都將發表談話。

不過，專家認為，比特幣短線可能持續有壓，因大陸打壓將使礦工將出售手上的比特幣，而當局可能加強打壓加密貨幣的疑慮也將揮之不去。Enigma證券的研究主管愛德華茲說：「我們原本就預期加幣貨幣市場本周回穩，價格回升，但沒人知道接下來會發生什麼。」

國際金價24日盤中則持穩於近四個月高點，紐約黃金現貨24日盤中上漲0.3%，報每英兩1887.07美元，紐約黃金8月期貨也漲0.6%，報每英兩1,886.9美元。數據顯示，避險基金上周做多黃金的淨多頭部位，升至1月以來最高水準。黃金指數股票型基金（ETF）的資金在連續三個月流出後，5月轉為流入。

席勒示警股市「拓荒」心態

2013年諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）擔心，市場上一些最熱門的交易中正在形成泡沫，他尤其擔心房市、股票和加密貨幣，因為他見到投資人在這些領域出現「西部拓荒時代」心態。

CNBC報導，席勒21日表示，儘管股市和加密幣的創紀錄漲勢在過去幾周中斷，他仍感到憂心，且尤其對最新一波房市泡沫感到不安。

他說：「以實質水準而言，（美國）房價已高到前所未見的水準。」他認為，當前的房價走勢也讓人回想起2003年，當時房價在上漲兩年後，開始緩步下跌，最終在2008年金融海嘯崩盤。

貨幣 比特幣 投資

上一則

Fed是認真的 理事談由央行支持的數位美元

延伸閱讀

比特幣粉受夠了 喊話馬斯克「專心造車 別再推文」

比特幣粉受夠了 喊話馬斯克「專心造車 別再推文」
加密貨幣價格反彈 但揮不去中國打壓陰影

加密貨幣價格反彈 但揮不去中國打壓陰影
美股開高 加密幣回穩 拉抬科技股

美股開高 加密幣回穩 拉抬科技股
席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗