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世界通訊大會 6月如期舉行

編譯黃嘉洵／綜合報導

在西班牙當局批准主辦單位提出的健康與安全計畫後，全球電信產業的年度盛事「世界行動通訊大會」（MWC）今年將如期在西班牙巴塞隆納舉行。

路透報導，主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）20日表示，MWC21將如期在6月28日至7月1日舉行；2020年的MWC展會因新冠肺炎疫情取消。

GSMA表示，在大約600名講者中，約70%將親自到現場。GSMA執行長洪曜莊表示，MWC21將成為逾一年來最大規模的面對面活動，現場預計將有3.5萬至5萬人共襄盛舉。超過300個參展廠商將設置實體攤位，4YFN新創展區則有300至400個新創企業參與。

MWC21是採線上線下混合模式並行，將有「上千名」與會者透過網路觀看與參與。另據美國科技媒體TechCrunch報導，晶片大廠高通上周證實不會在WMC會場上現身，選擇以「虛擬方式」出席，其他同樣選擇以線上形式參加的科技巨擘包括Google、IBM、諾基亞（Nokia）、Sony、甲骨文（Oracle）、愛立信（Ericsson），及近期也宣布退出實體展的三星和聯想集團。

GSMA表示，MWC今年的大會主題為「Connected Impact」，旨在探索人工智慧（AI）、第五代行動通訊網路（5G）、大數據及物聯網（IoT）如何改變未來並持續為生活帶來轉變。現在是重新連結、打造及想像一個更加緊密連結世界的時候了 。

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