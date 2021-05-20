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貨輪大塞港 準點率剩4成

編譯季晶晶／綜合報導
海運貨輪今年延遲交貨的情況比往年嚴重，加劇供應鏈的困境。圖為貨輪停泊美國加州洛杉磯港。（美聯社）
海運貨輪今年延遲交貨的情況比往年嚴重，加劇供應鏈的困境。圖為貨輪停泊美國加州洛杉磯港。（美聯社）

海運公司貨輪今年延遲交貨情況比往年嚴重，加劇供應鏈困境，也削弱零售商和製造商想趁經濟需求回升時提振獲利而做出的努力。

華爾街日報報導，根據丹麥Sea-Intelligence公司的分析，今年3月全球貨輪只有40.4%能準時抵達港口交貨，平均遲到超過六天，雖已比2月好轉，但仍遠不如前兩年的逾70%的貨輪都能準時到港。「塞港」問題的起因為消費者需求好轉，促使企業大量補貨，造成貨輪不足，並推升運費飆漲。

去年下半年就開始的延遲交貨，在通常是淡季的今年初，情況更形惡化。有時候，貨輪等待進入泊位，但已卸載的貨櫃滯留於被塞滿的碼頭等候處理。業界高管說，塞港最嚴重的是南加州的洛杉磯港和長堤港。

丹麥航運巨人馬士基（Maersk）海洋和物流部門總監柯雷（Vincent Clerc）說，以前從上海運貨到洛杉磯通常是14天，「現在卻要33天。航行時間沒變，但要花兩倍的時間在聖佩德羅灣等待卸貨」。他也說，馬士基雖投資數百萬美元提高運能，但「由於美國西岸擁堵，大部分運能無用武之地」。

其他歐亞港口也有相同問題，包括馬來西亞的巴生港、荷蘭的鹿特丹、希臘的比雷埃夫斯、英國的南安普敦，以及台灣的高雄港，塞港導致最多六天的延誤。

交貨延遲已經從碼頭擴及鐵路站場、貨車站、配送中心等，不管是大型零售商、車廠，還是夫妻倆經營的小商店，全部面臨供應不足的問題，為了叫貨，他們支付比去年高好幾倍的費用。

根據波羅的海航運指數，將40呎的貨櫃由中國運往美國西岸的成本，本周報價5,650美元，比今年初高34.5%，比去年同期高228%。

洛杉磯港 美國 零售商

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