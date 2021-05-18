印尼兩大科技新創公司Gojek和Tokopedia於17日宣布合併為「GoTo集團」，事業範圍將從叫車服務涵蓋到數位支付、電子商務等，並改變東南亞 科技業的競爭態勢，與蝦皮母公司新加坡 冬海集團（Sea Group）、以及叫車巨擘Grab三足鼎立。

Gojek共同執行長蘇利斯蒂奧（Andre Soelistyo）將擔任GoTo集團執行長，Tokopedia總裁派翠克．曹（Patrick Cao）擔任總裁，Gojek股東將取得新公司58%股權。Gojek和Tokopedia合併後，仍將繼續以現有名稱提供服務。

GoTo集團將合併Gojek和Tokopedia的電商、隨選服務、及金融服務。Gojek和Tokopedia去年的合併交易額超過18億美元，總交易價值超過220億美元，共擁有超過1億名每月活躍用戶。Gojek和Tokopedia合併案所面臨的監管審查難度，將低於Gojek和Grab合併。

派翠克．曹說，GoTo集團將尋求在今年底掛牌上市，目前考慮的選項包括首次公開發行股票 或是透過特殊目的收購公司上市等。彭博資訊報導，GoTo集團的目標市值為350億-400億美元。