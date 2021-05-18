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印尼兩科技新創合併

編譯易起宇／綜合報導

印尼兩大科技新創公司Gojek和Tokopedia於17日宣布合併為「GoTo集團」，事業範圍將從叫車服務涵蓋到數位支付、電子商務等，並改變東南亞科技業的競爭態勢，與蝦皮母公司新加坡冬海集團（Sea Group）、以及叫車巨擘Grab三足鼎立。

Gojek共同執行長蘇利斯蒂奧（Andre Soelistyo）將擔任GoTo集團執行長，Tokopedia總裁派翠克．曹（Patrick Cao）擔任總裁，Gojek股東將取得新公司58%股權。Gojek和Tokopedia合併後，仍將繼續以現有名稱提供服務。

GoTo集團將合併Gojek和Tokopedia的電商、隨選服務、及金融服務。Gojek和Tokopedia去年的合併交易額超過18億美元，總交易價值超過220億美元，共擁有超過1億名每月活躍用戶。Gojek和Tokopedia合併案所面臨的監管審查難度，將低於Gojek和Grab合併。

派翠克．曹說，GoTo集團將尋求在今年底掛牌上市，目前考慮的選項包括首次公開發行股票或是透過特殊目的收購公司上市等。彭博資訊報導，GoTo集團的目標市值為350億-400億美元。

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