遠距辦公…當心三負面效應

「混合辦公」模式成為新常態，但企業也發現，員工因而產生孤立感、容易焦躁或疲憊。 （歐新社）

全球各地的新冠疫情從去年以來總是一波接一波，讓進辦公室與遠距工作的「混合辦公」模式成為新常態，但企業也發現，員工因而產生孤立感、容易焦躁或疲憊，企業科技主管因而紛紛提出創意，以降低員工身心俱疲所產生的負面情緒，例如降低視訊會議 的嚴肅程度，或是在工作完成後會自動開啟慶祝儀式等，增加新鮮感。

華爾街日報報導，研調業者顧能（Gartner）副總裁沙契茲瑞納指出，企業的資訊科技（IT）團隊是新工作型態最受衝擊的一群，因為這群勞工已疲於幫助公司加快數位化，如今這群員工都累了，感到身心俱疲。顧能的報告指出，身心俱疲的跡象包括感到筋疲力竭、孤單、心理上排斥工作、易怒等。

軟體業者Pegasystems的IT副總裁威丹尼在開視訊會議時，會試著讓氣氛輕鬆一點，鼓勵員工互動，包括鼓勵與會者在會議剛開始時展現彈吉他、變魔術等才華，還會舉行房間裝飾與晚餐菜單競賽。

BetterCloud資訊長唐納利在該公司的Slack交談平台上安裝聊天機器人，蒐集視訊會議與會者的匿名回饋，像是會議成效、開會等的必要性等，並且開發另一套系統，在員工完成大型專案時發送通知給相關同事，讓大家在平台上相互讚美與感謝。

一些企業也採用自動化工具，了解及幫助改善遠距工作的問題。Absolute便運用軟體工具，分析員工使用公司派發器材工作的實際情況，以了解每位員工的身心健康狀態，例如該公司先前發現員工平均每天工作長達12小時。

根據美國人口普查 局與國家健康統計中心去年12月彙整的資料，在去年年底時，超過40%的美國成年人出現憂鬱或焦躁的症狀，比2019年上半年明顯激增。