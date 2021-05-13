豐田獲利報喜 上季勁增92%

全球最大車廠豐田上季獲利激增92%，同時看好今年獲利有望回升至新冠疫情爆發前的水準。（美聯社）

全球最大車廠豐田 上季獲利激增92%，同時看好今年度獲利有望回升至新冠肺炎疫情爆發前的水準，凸顯在全球車用晶片 吃緊之際，豐田仍能持續生產，因應快速回升的需求。豐田並宣布規模2,500億日圓（23億美元）的庫藏股計畫，激勵12日股價應聲大漲逾2%。

豐田12日表示，上季（截至今年3月底的年度第4季）營業利益為6898億日圓（63.4億美元），較去年同期激增92%，優於市場原值的6415億日圓。豐田表示，去年度獲利為2.25兆日圓（206億美元），優於前一年的2.04兆日圓，也比自身財測高。

豐田預估，本年度營業利益為2.5兆日圓，比2019年度的2.4兆日圓高，亦即獲利將回升至疫情爆發前的水準。

分析師推出豐田本年度的營業利益為2.7兆日圓。豐田12日股價聞訊勁揚2.7%，收盤漲2.2%，今年來漲幅約7%。

豐田3月全球總銷量暴增44%至98萬2912輛，衝上歷史新高，該汽車 製造商預估本年度銷量上看1060萬輛，且2030年前電動車銷量將達到800萬輛。

分析師表示，穩坐全球汽車銷量寶座的豐田，受到的車用晶片短缺衝擊相對較小，這歸功於囤積晶片與監控小型供應商的政策奏效。

東京研究顧問公司TIW汽車業分析師高田悟說：「豐田的表現比起對手，顯得非常優異。豐田持續穩定生產，並在主要市場適時推出新車款。」

相較下，日產汽車執行長內田誠在11日指出，車用晶片短缺問題可能導致日產本年度產量減少50萬輛，並預估全年淨損600日圓（5.51億美元），為連續第三年出現虧損。