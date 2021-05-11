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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

戴姆勒富豪合攻氫電池

編譯王巧文／綜合報導

德國戴姆勒卡車（Daimler Truck）和瑞典富豪汽車（Volvo）聯手成立氫燃料電池合資企業Cellcentric，這兩大卡車製造商的執行長表示，看好能夠長途行駛的氫燃料電池重型卡車，將從2030年起開始蓬勃發展。

倫敦金融時報（FT）報導，戴姆勒和富豪汽車兩家車廠的合資企業Cellcentric將於2025年開始生產氫燃料電池，這些電池主要為戴姆勒和富豪的較小型卡車供電，但也能讓較重型的卡車在一個地點充電一整晚。

戴姆勒卡車執行長道姆（Martin Daum）說，柴油卡車預料仍將是未來三到四年的銷量冠軍，但氫燃料的市占率有望在2027到2030年之間開始起飛，然後「急遽攀升」。

富豪集團執行長倫德斯泰特（Martin Lundstedt）也預估，2025年開始生產氫燃料電池後，到2030年時氫燃料卡車的需求將出現「更陡峭的成長」。

富豪希望，到2030年時電動卡車或氫燃料電池卡車，將占歐洲銷量的50%，兩家公司則力拼到2040年達成淨零碳排放的目標。

氫燃料電池被視為重型卡車未來的基礎配備，但這些卡車要來往歐洲、美國和世界各地，以運送貨物到多個目的地，因此加氣站也不可或缺，需要盡可能地縮短加氣站的距離，讓卡車有足夠電力。

道姆和倫德斯泰特敦促，各國政府不僅應確保必要的氫燃料基礎設施將會到位，也應該提供足夠的激勵措施，幫助卡車運輸公司朝綠能轉型。

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