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印度疫情加劇 手機產銷受創

財經新聞組／綜合報導

印度新冠肺炎疫情持續惡化，單日確診與死亡病例都激增，迫使印度首都新德里、北方邦等地區延長封鎖或宵禁措施，可能使印度經濟蒙上陰影，並將衝擊各大品牌手機的生產與銷售力道。台商在印度的廠房則持續運作。

印度10日新增確診病例數超過36.6萬人，病故人數為3754人，總病例數增至2266萬人，儘管中央政府始終抗拒推行全國封鎖措施，但多個邦都已自行實施防疫封鎖政策，包括坦米爾那都10日起實施為期兩周的封鎖措施。

Jefferies分析師估計，印度目前處於封鎖狀態的邦，貢獻全國超過三分之二的經濟產值。

研調機構TrendForce以印度疫情惡化為由，下修今年全球智慧手機產量成長率預估，從9.4%降至8.5%，生產總數約13.6億支。TrendForce指出，印度疫情加劇將使當地第2季至第3季智慧手機產量減少1200萬支，全年產量可能下滑7.5%，若本季仍未能控制疫情，可能再調降今年智慧手機產量的增幅預估至8%以下。

目前台達電，鴻海與緯創等台商在印度的廠房則持續運作。台達電昨（10）日表示，上周部分印度當地幹部仍居家遠距上班，產線還是繼續運作。

鴻海重申，印度廠區有員工為新冠肺炎確診，除了安排確診員工到醫療院所隔離診治，相關廠區也完成環境消毒。

目前印度廠區仍維持營運。緯創位於印度班加羅爾地區的廠房，因當地政府政策曾在5月1日至5日停工，現已復工。緯創說，目前未聽說班加羅爾當地政府要求停工，只是宵禁。

印度 疫情 手機

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