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三星追台積 加速3製程

記者尹慧中／綜合報導
貝殼型機身的Galaxy Z Flip3折疊機，預料將搭載更大尺寸的螢幕，但價格更親民。圖為去年發布的Z Flip系列。（路透）
貝殼型機身的Galaxy Z Flip3折疊機，預料將搭載更大尺寸的螢幕，但價格更親民。圖為去年發布的Z Flip系列。（路透）

三星集團衝刺晶圓代工，在南韓大舉擴產，多項先進製程計畫近逼、甚至喊出比台積電更快的目標。三星規劃，因應高速運算與5G晶片等晶圓代工客戶需求，旗下南韓平澤新擴建的5奈米廠將在6月開出新產能，該廠區並力拚4奈米與3奈米在6月展開風險試產。

對於三星積極追趕，台積電一向不評論競爭對手動態。依據台積電先前釋出的訊息，目標5奈米家族的4奈米，以及另一製程節點3奈米都是約在今年下半年試產，三星原先試產計畫和台積電一致，但近期三星加快腳步，喊出先進製程計畫提早約兩個月試產，及擴充先進製程5奈米產能計畫，業界高度關注兩強競爭態勢。

依三星電子晶圓代工部門規劃，在持續擴張半導體設計自動化工具（EDA）夥伴之下，也和產業夥伴建立談生態系統，並推出更多客製化高速運算與AI晶片的投片方案。

三星預期，晶圓代工部門因應輝達、高通、特斯拉等客戶，及挖礦等投片需求增加，平澤廠新產線將於6月中下旬陸續開始營運，以因應客戶對下世代產品需求，該新廠也將擴增5奈米極紫外光（EUV）產能，估相關晶圓代工產能可增2萬片。

三星主力生產製程仍是在14奈米與8奈米。三星官方資訊顯示，旗下晶圓代工事業在平澤擁有5奈米EUV工廠，並已在華城廠區量產5奈米，合計南韓有六大生產基地（包含一個封裝測試廠、一座8吋廠，與四座12吋廠）。

南韓近期啟動「X-band GaN國家計畫」衝刺第三代半導體，三星積極參與。由於市場高度看好第三代半導體發展，台積電、世界等台廠均已卡位，三星加入南韓官方計畫衝刺第三代半導體布局，也點燃半導體業新戰火。

第三代半導體主要和氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）兩種材料有關，不少大廠都已先期投資數十年，近年隨著蘋果、小米及現代汽車等大廠陸續宣布產品採用新材料的計畫，讓第三代半導體成為各界焦點。

目前各大廠都運用不同的方式切入第三代半導體業務，除了傳統的晶圓代工廠，整合元件廠（IDM）廠商，乃至於LED大廠晶電、砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋都積極卡位。其中，晶電具有一條龍服務能力，穩懋日前宣布擴大南科投資百億元的項目當中也包含該技術。

而三星也正力挽智慧手機事業動能趨緩逆境，消息人士透露，三星正與南韓電信商洽談，規劃在8月推出平價款旗艦機Galaxy S21 FE，以及Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3兩款新折疊機。

三星並未對相關消息做出回應。韓聯社報導，若三星證實這項消息，意味這次新機上市時機比往年早，並藉由多款新機拓展市占。法人看好，有助GIS-KY、晶技、雙鴻、超眾等三星概念股後續出貨。

業界人士指出，Galaxy S21 FE的前身Galaxy S20 FE去年10月上市，三星折疊手機Galaxy Z Fold2和Galaxy Z Flip則9月上市。外國科技評論家則預料，Galaxy Z Fold3可能是三星首款採用「螢幕下相機」（UDC）技術、支援智慧筆的折疊手機。

三星 南韓 台積電

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