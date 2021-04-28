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需求強+運費漲 馬士基財測翻倍上修

編譯林聰毅、黃淑玲／綜合報導
馬士基將全年獲利預測調高近一倍。（路透）
馬士基將全年獲利預測調高近一倍。（路透）

全球最大貨櫃船運業者馬士基公司（Maersk）發布亮麗的第1季初步財報，並以需求非常強勁及運費上漲為由，將全年獲利預測調高近一倍，並預期當前市況將持續至今年第4季。

馬士基在26日發布聲明表示，預估今年全年的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為130億至150億美元，高於2月預估的85億至105億美元；全年息前稅前的基本盈餘（EBIT）則為90至110億美元，也較先前預期的43至63億美元高出近一倍。

馬士基指出，「持續強勁的表現主要因為特殊市場情勢繼續存在，需求飆增造成供應鏈瓶頸和設備（貨櫃）短缺」。該公司預期，這種特殊市場情勢將持續至今年第4季，理由是蘇伊士運河塞船事件所造成供應鏈中斷及運費飆漲，在今年大部分時間仍將持續下去。

馬士基並調升全球需求成長展望，由2月預估的3%至5%調高為5%到7%，主因拜中國對美國的出口量所賜。

這家總部在丹麥哥本哈根的船運公司說，第1季初步營收較一年前躍增25%至124億美元，EBITDA及EBIT基本盈餘分別為40億及31億美元；相較下，去年第1季EBIT為5.52億美元，全年只有42億美元。第1季越洋運輸部門的貨運量較一年前成長5.7％，而平均運費則增加35％。該公司預定5月5日公布第1季完整財報。

由於運送全球五分之一的海運貨物，馬士基被視為全球貿易的重要指標。該公司正在受惠於創紀錄的高運費率，全球運費在去年開始上漲，因為船運業者很難找到足夠的貨櫃來滿足消費者（尤其是美國）的需求。長榮長賜輪3月底在蘇伊士運河塞船一周事件，更將運費推上新高。

馬士基股價27日一度勁揚5.16%，之後漲勢逐漸收歛，回到平盤附近。該股去年飆升42%，今年迄今已漲18%。

彭博資訊策略師指出，美國企業回補庫存、港口壅塞及貨櫃短缺等因素，正推升運費與運量，馬士基將能達成最新財測。Jefferies分析師柯斯坦看好馬士基股價可望續漲。

美國 蘇伊士運河 供應鏈

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