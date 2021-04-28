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產區氣候惡劣 黃小玉期貨飆八年高點

編譯任中原／綜合報導

芝加哥黃豆、玉米、小麥期貨價格27日盤中都漲到至少八年來高點，玉米價格連漲七個交易日，黃豆價格更11個交易日走高，穀物現貨價格也同步上漲，因巴西及美國等產區氣候惡劣，威脅全球穀物供給前景，且預期生質燃料需求增加與中國消費量將激增。

芝加哥玉米7月期貨27日盤中大漲4%至每英斗6.84美元，為八年來最高；小麥6月期貨漲4.1%，報每英斗7.6925美元，是2013年2月來新高；黃豆6月期貨漲2.3%，報每英斗15.7475美元，為2012年底以來最高。黃豆油期貨價更漲到近13年高點。

美國冬麥收成可能近來因天氣惡劣而惡化。美國中西部穀物產區約三分之一栽種區降雨量偏低；美國農業部指出，截至25日止，玉米栽種進度為17%，比五年平均進度20%緩慢；黃豆栽種進度為8%。

巴西玉米產區氣候偏乾，使市場人士擔心收成萎縮，而目前庫存又偏低。市場仍擔心巴西第二期玉米產量將受氣候影響。分析師指出，只要巴西產區降雨量未明顯增加，玉米價格就沒理由不持續上漲。

歐盟穀物監視處指出，今年歐盟冬麥產區氣候太過乾冷，也使小麥產量略低。加拿大產區也濕氣不足也不利於春麥生長及油菜發芽，阿根廷黃豆收成也受雨量過多影響。

不止期貨，彭博資訊編製的穀物現貨價格指標4月來大漲14%，單月漲幅是2015年來最大；由於玉米大漲，亞洲飼料業者改用小麥作為牲畜飼料的比重達到多年來的高點。

美國 歐盟 芝加哥

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