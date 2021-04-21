鐵礦砂價格已站上十年高點，可能再進一步走高。（路透資料照片）

由於營運面臨挑戰，天候不佳等因素，全球兩大鐵礦砂礦商力拓（Rio Tinto）與巴西淡水河谷（Vale）的產量難以趕上中國 的強勁需求，已站上十年高點的鐵礦砂價格，可能進一步走高。

彭博資訊報導，淡水河谷19日表示，上季鐵礦砂產量為6804.5萬噸，低於預期，原因是旗下一座礦場產量下滑、加上一艘裝船機起火，及2019年初礦區水壩潰堤後的復甦速度，比預期慢。

力拓20日說，上季鐵礦砂產量較去年同期減少2%，至7640萬噸，主要是旗下皮柏勒（Pilbara）礦區的天氣過於潮溼所致，而勞力短缺也衝擊礦區與港口的營運。

基準的鐵礦砂現貨價格，過去一年來大幅上揚，19日更漲破每噸180美元，為2011年5月以來最高。

澳盛銀行資深大宗商品策略師海因斯表示，雖然淡水河谷、力拓都維持全年預估產量不變，「但此時市場（供給）相當吃緊，一旦產量未達標，肯定會推升價格」。

力拓示警，全年預估最多達3.4億噸的鐵礦砂產量，其中9,000萬噸的新礦產能，可能在運送上遭遇風險，因而無法達標。力拓還說，熱帶氣旋 塞洛亞（Seroja），已對4月皮柏勒礦區與港口營運造成衝擊。