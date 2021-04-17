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大摩Q1淨賺39億

編譯任中原／綜合報導

摩根史坦利（大摩）16日公布第1季財報顯示，由於授信給Archegos資本管理公司一事虧損9.11億美元，不僅使總營收及獲利未能創下單季新高，且將股市交易業務營收龍頭的寶座拱手讓出，排名落在高盛與摩根大通之後。

大摩指出，上季授信給「一家大宗經紀商」的事件虧損6.44億美元，後續的交易也虧損2.67億美元。彭博資訊引述知情人士說法報導，這些虧損正是和Archegos有關。從Archegos之前揭露的資料也可看出，在全美六大銀行中，只有大摩授信給Archegos。

不過除了上述損失外，大摩上季整體表現超越市場預期，淨利比去年同期成長150%，達到39.8億美元，每股盈餘從去年同季的1.01美元增加到2.19美元，優於市場預期的1.7美元；淨營收大增61%，至157.2億美元。

其中股票交易營收增加17%，為28.8億美元，優於分析師預估的26億美元；但同期高盛與摩根大通的股票交易營收都超過30億美元。

債券交易業務營收增44%，達29.7億美元，優於市場預估的22億美元。投資銀行業務營收倍增至26.1億美元，優於市場預估的20億美元，主因股票承銷業務營收增三倍；與特殊目收購公司（SPACs）及科技公司新股上市相關承銷業務獲利佳 。

營收 股票 高盛

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