晶圓代工廠格芯將IPO 估值200億

美晶圓代工廠格芯總部外觀。（Getty Images）

知情人士透露，美國 晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）已經開始準備辦理首次公開發行股票（IPO），公司估值可能約200億美元。

彭博資訊報導，擁有格芯的阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資 公司（Mubadala）已和潛在顧問業者進行初步討論，商討格芯的掛牌上市事宜。

穆巴達拉投資公司還沒選定承銷商，這項規畫也還在初期階段，將來可能會有其他變數。

格芯執行長考菲爾德（Thomas Caulfield）日前接受彭博電視訪問時說，該公司一直都在評估各種策略選項，而IPO時程表也一直都排在2022年的某個時點。

在歐洲與美國擁有工廠的格芯，在整個半導體產業被捲入美中貿易緊張之際，具備獨特地位。

其他大多數晶圓代工業者生產基地都在台灣與南韓，當前美國與歐洲政壇都正加強敦促晶片 製造商在亞洲以外地區建廠。

格芯是全球最大晶圓代工業者之一，與市場領導者台積電相競爭。穆巴達拉投資公司在2009年買下超微（AMD）晶片製造設施後，把這些設施與新加坡特許半導體公司合併，成為格芯。

格芯的晶片需求近來也暴增，考菲爾德和其他同業都認為，當前晶片需求大增並非一次性的事件。

考菲爾德說，人工智慧（AI）與其他新領域的運算裝置都擴大使用晶片，將帶來好幾年擴張期。