末日博士羅比尼：金融斷頭 有未爆彈

有「末日博士」之稱的紐約大學史登商學院教授羅比尼表示，近來美國 公債殖利率 飆漲，將引發金融市場震盪，未來可能出現更多類似避險基金Archegos資本管理公司遭斷頭的事件。瑞士信貸已表示，將因Archegos遭斷頭事件而認列44億瑞郎（47億美元）的費用，並將撤換至少兩名高層主管。

羅比尼說，先進經濟體的低利率或負利率，加上財政刺激措施，讓投資 人承擔過度的風險。他指出，經過周期因素調整後的本益比，目前位於1929年和21世紀初以來的高點，這是市場魯莽投資的跡象之一，「金融市場到處是泡沫、冒險、槓桿，很多投資人的槓桿過高、承擔的風險過大，有些人將一敗塗地」。

羅比尼與古根漢合夥公司（Guggenheim）全球投資長米納德（Scott Minerd）等人均示警，這些因素可能觸發更多類似Archegos的事件。

羅比尼表示，可能引發衝擊的因素之一是10年期美債殖利率在今年內升破2%；其他的風險則包括通膨回升，美國和中國可能爆發熱戰等。

羅比尼認為，儘管美元走強已迫使一些避險基金和投資人放棄做空美元，但隨著美國經常帳和財政的雙赤字擴大，美元中期將走弱。

同時，美國的制裁可能促使中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國尋求美元以外的資產多元化，「即使美國短期經濟表現令美元走強，但日後走勢依然向下」。

瑞信6日表示，將因Archegos遭斷頭事件而減記44億瑞郎（47億美元），將導致該銀行第1季稅前虧損約9億瑞郎。知情人士透露，由於瑞信持續出售Archegos剩餘部位，本季業績也將受影響。

瑞信也取消發放紅利獎金給高層主管，並且減少股利發放額、暫停實施庫藏股，以保護其資本，而風險長華娜（Lara Warner）與投資銀行部門負責人秦恩（Brian Chin）將去職。

在Archegos事件之前，供應鏈融資業者Greensill資本公司聲請破產，也已導致瑞信可能蒙受多達30億美元的損失。