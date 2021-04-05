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創歷史新高 乙太幣升破2000美元

編譯湯淑君／綜合報導
乙太幣在復活節長假期間突破2000美元大關。（路透）
乙太幣在復活節長假期間突破2000美元大關。（路透）

全球第二大加密貨幣乙太幣（Ether）在復活節長假期間一舉突破2000美元大關，改寫新高紀錄，顯示數位資產行情漲勢持續擴大，已從比特幣（Bitcoin）蔓延到其他加密幣。

乙太幣是區塊鏈平台乙太坊（Ethereum）的代幣。彭博資訊的報價資料顯示，乙太幣2日收盤大漲6.2%，至2091.153美元，正式收在2000美元大關之上；3日行情繼續飆，最高漲抵 2143.775美元。乙太幣今年來呈三倍上漲，盤中價在2月首度漲破2000美元。彭博Galaxy加密幣指數2日約漲3%。

加密幣交易所CEX.IO執行董事阿尼西莫夫說：「威士公司（Visa）最近表態支持，似乎給多頭人士新的理由繼續向前衝鋒。」若持續這股上攻動能，乙太幣可能在近日內正式突破2100美元大關。

威士公司上周表示，旗下信用卡支付網路將採用由美元支撐的穩定幣「USD Coin」，透過乙太坊區塊鏈進行交易結算，成為第一家擁抱「USD Coin」的主要支付平台。此舉被視為在傳統貨幣與加密幣之間搭起橋梁，令加密幣投資人士氣大振。

威士的決定凸顯「去中心化金融」（DeFi）應用日增，這些應用大致在乙太坊網路之內運作。

過去一年來乙太幣漲勢與比特幣相輝映，世界各國在新冠肺炎疫情期間，大舉撒錢提振經濟，已使加密幣行情水漲船高。

但分析師警告，加密幣已成為投機泡沫，有爆裂之虞。

根據CoinMarketCap.com網站的資料，乙太幣目前市值約有2300億美元，而比特幣市值約1.1兆美元。

投資網站StockCharts.com資深分析師德坎伯納說：「現在真的向上突破了，這很可能吸引買盤。跟比特幣相比，乙太幣變得相對強勢。」

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