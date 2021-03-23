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SK海力士 看旺未來晶片需求

編譯易起宇／綜合報導

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士表示，資料中心晶片需求將在未來四年翻增一倍，將帶動半導體需求激增。

SK海力士執行長李錫熙21日在國際可靠度物理研討會（IRPS）上，發表主題演說表示，5G網路、人工智慧（AI）和自駕車等新科技，預料將帶動數據和頻寬的使用量以等比級數的速度成長。

他認為，超大規模（hyperscale）資料中心數量將在2025年前倍增到1,060座，為社群媒體、線上遊戲、智慧農業和智慧工廠等幾乎所有網路服務，提供基礎設施和資訊配送機制服務。

李錫熙說，在數位轉型的時代，記憶體晶片的角色將大幅擴增，未來十年的科技發展，將是記憶體晶片、中央處理器（CPU）及儲存裝置整合的時代。

SK海力士在動態隨機存取記憶體（DRAM）市場僅次於三星電子，且該公司以90億美元收購英特爾的儲存裝置事業後，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）事業也日益成長。

亞馬遜、微軟和Google等網路巨擘多年來持續投資資料中心，爭搶這場競賽的領先地位，而在資料中心最大量使用的記憶體晶片供應商中，則是海力士、三星和美國美光科技（Micron）三強鼎立。

晶片 三星 自駕車

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