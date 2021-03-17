航運業搶疫苗載運商機

貨櫃航運龍頭馬士基預估，年中就會載疫苗到非洲、亞洲與南美洲，屆時疫苗供應量將超越空運運能。（路透）

貨櫃航運龍頭馬士基主管表示，航運很快就會與空運競爭載運新冠疫苗 ，預估年中就會載疫苗到非洲、亞洲與南美洲，因為屆時疫苗的供應量將超越空運運能。

金融時報（FT）報導，馬士基藥物部門全球主管佩特科夫預測，新冠疫苗將在今年年中前供應過剩，屆時空運及冷鏈的物流網絡將難以負荷，「貨櫃輪的角色會更加重要」。

他指出，半數新冠疫苗將在當地透過陸運及短程航班載運，但其餘半數疫苗的配送市場將由飛機和貨輪瓜分；供應鏈成熟度、基礎設施及疫苗生產速度，都是製造商與醫療機構考量範圍。

過去十年來，航運已逐步在藥物、療程及疫苗運輸上，搶下空運的訂單，因來自學名藥廠的競爭壓力，迫使製藥公司壓低成本；但較貴的藥物主要還是透過成本較高的空運載運。

阿斯特捷利康公司前區域貨運主管愛德華茲估計，航運載運藥品量達87%，空運是13%，不過比率將根據藥品價值而變化。他說，「新冠疫苗落在低價值藥品類別的較高端。」但基於配送速度為首要考量，以航運運送的比率將較一般疫苗低。

支持航運者表示，貨輪上的冷凍櫃可以作為陸上移動倉儲使用，幫助缺乏冷鏈基礎設施的國家。

此外，航運能減少疫苗浪費，原因是經手次數較少，有助降低運輸過程中溫度偏差的風險。