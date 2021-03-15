疫情效應 全球爆發嬰兒荒

新冠肺炎疫情 在肆虐全球一年多以來，衝擊人口成長的程度大到令人震驚，不僅大量患者死亡，疫情所引發的社交距離及經濟危機，更抑制民眾生育，導致世界各地出現「嬰兒荒」。

去年各國新生兒數字普遍減少，法國出生率降到二戰結束以來的最低，中國大陸已登記的新生兒數量也減少15%。在各國政府須擴大舉債以挹注紓困措施之際，未來納稅人數減少，可能使政府更難還債及支持公共退休金 。亞洲及歐洲一些人口高齡化的國家受創尤重。

滙豐銀行經濟學者波米洛指出，經濟衰退愈久、愈深，出生率就愈低，甚至可能使家庭計畫出現永久性改變，長期間將壓低經濟成長率，也使政府負債更難維續。

波米洛計算，未來20年內，成年勞動力人數將減少10%-15%。「柳葉刀」期刊已預測到2060年代時，全球人口將開始萎縮，而新冠肺炎將使時程再提前十年。

義大利出生率下降尤其明顯，15座城市去年底的出生率劇降22%。日本去年新生兒人數創新低，台灣出生率也首度降到1以下。經濟封禁阻礙人際關係發展，新加坡去年結婚人數減少約10%，最終將導致懷孕數減少。

出生率偏低對財政的影響重大。以美國 為例，即使不計算肺炎疫情的影響，到2030年時退休人數也將超過孩童數。在歐盟，15-64歲（工作年齡）人數相較於65歲以上人數的比率也將惡化，財政收支將雪上加霜。

野村經濟學者瓦瑪指出，財政將受到雙重打擊。人口成長下降將使勞動力減少，傷害經濟成長潛力及稅收，同時公共退休金與醫療照顧支出還會增加。

就算疫苗能有效抑制疫情，失業等經濟衝擊仍可能持續到疫情退潮之後一段時間，從而使民眾不願生育。基於各大經濟體過去數十年來出生率持續下降，在經濟數據顯示景氣開始復甦之後，情況也未必改善，

疫情危機對20-30歲的生育年齡層打擊最大。美國研究發現，疫情使40%以上的美國婦女改變生育時間及子女數計畫。德國IZA勞動經濟研究所指出，這次美國出生人數減幅，比2008-2009年的減幅高出50%以上。

經濟學者指出，人們現在延後生育，疫情過後便可能不生。一些30多歲及40多歲的男女未來想生育時，就可能面臨不孕的問題。