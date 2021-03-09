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沙國貯油庫遭攻擊 油價震盪

編譯劉忠勇／綜合報導
沙國原油設施遭飛彈襲擊，帶動國際油價一度大漲，但專家認為市場過度反應。 （路透）
沙國原油設施遭飛彈襲擊，帶動國際油價一度大漲，但專家認為市場過度反應。 （路透）

沙烏地阿拉伯受到最嚴密保護的原油設施驚傳遭攻擊，升高中東緊張情勢，刺激國際油價8日盤中躍漲2.9%、漲破每桶71美元，在投資人確信沙國該設施的油生產不受影響後，國際油價轉而下跌1.6%。

但近來布蘭特油價漲向每桶70美元叩關，勢將加重亞洲煉油廠的壓力。

彭博資訊報導，葉門的「青年運動」反抗組織7日派遣無人機、並發射飛彈，攻擊沙國石油的心臟地帶，包括沙烏地阿拉伯國家石油公司位於拉斯塔努拉港、對石油出口至關緊要的一處貯油設施。沙國表示，這些攻擊已被攔截，原油生產似乎不受影響。

背後有伊朗撐腰的「青年運動」宣稱，攻擊行動為該組織所為。這是沙國一處重要加工設施和兩處油田於2019年9月遭襲擊、導致石油減產數日以來，針對沙國石油設施的最嚴重攻擊。

這些發展推升中東緊張情勢，布蘭特油價5月期貨一度大漲2.9%至每桶71.38美元，為14個月新高，西德州中級原油4月期貨也一度漲2.9%至每桶67.98美元。

在投資人確信沙國設施無恙後，國際油價回到平盤附近波動，收盤下跌1.6%。

沙國能源部說，「兩起攻擊沒有造成任何傷亡或財物損失」。另一位知情人士也說，石油產出未受影響。

分析師認為，國際油價仍將獲得支撐。Julius Baer經濟學家魯伊克指出，即便這起事件造成的風險溢價迅速縮小，經濟復甦、新冠疫苗接種進展及產油國繼續減產等因素，近期都將推升油價。

然而，國際油價向每桶70美元價位叩關，也成為亞洲煉油廠的一大頭痛問題，紛紛警告油價暴漲與波動加劇，將傷害需求，並進一步縮小依然不高的原油加工利潤。

煉油利潤數據已彰顯煉油廠所面臨的挑戰。原油交易重鎮新加坡的杜拜原油綜合加工利潤，5日為每桶38美分，是1月26日以來最低，也遠低於五年季節均值的3美元左右。

編譯洪啟原／綜合報導

沙烏地阿拉伯7日意外宣布，調高4月銷往亞洲的原油定價至一年來高點，反映看好亞洲需求。

此前石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）決議延續減產目標，意味著實際的石油市場供給將更加吃緊。

沙國4月起調高外銷亞洲的石油官訂售價，阿拉伯輕原油定價每桶調漲0.4美元，比中東地區基準油價高出每桶1.4美元，為2020年3月時、沙國短暫發動價格戰前夕以來最高，出乎市場預料；市場原先預期沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）會維持該品級原油售價不變。

Aramco也調高其銷往亞洲的其他原油定價，超輕質原油定價每桶調漲0.6美元，特輕質原油每桶調漲0.5美元，但維持重原油定價不變，比中東地區基準油價高出每桶0.3美元。

Vitol集團亞洲地區主管穆勒指出，中國今年的需求將超過去年，而且世界各地夏季旅遊的積壓需求，也可能進一步提高全球消費量。

油價 石油 沙烏地阿拉伯

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