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全球砂土十年後恐短缺

編譯任中原／綜合報導
聯合國專家警告，全球用砂量過去20年間增加二倍，恐面臨砂土短缺。（路透）
聯合國專家警告，全球用砂量過去20年間增加二倍，恐面臨砂土短缺。（路透）

一砂一世界，砂土是全世界最重要、卻不受重視的原料商品之一。但聯合國專家警告，目前全世界正面臨砂土短缺。

CNBC報導，砂土是全世界消費量僅次於水的原料，連電腦／手機螢幕與矽晶片都要用到砂土。

然而，全球砂土資源正逐漸流失中。聯合國環境計畫（UNEP）全球資源資訊資料庫氣候科學家裴杜錫指出，「恐慌並沒有用，應該檢討並改變人們對砂土的認知」。

他說，現在某些地方已經出現砂土即將用磬的困境，且預期未來十年左右，將會出現全球性的砂土短缺。

未來隨著全球工業化、人口成長及城市化快速普及，砂土需求量將暴增。

全球用砂量過去20年間增加二倍，部分是由於城市化加速所致，消耗速度遠超過岩石被風化或水化成砂土的速度快得多。聯合國估計，全球一年單是用於建設，就要消耗400億-500億噸砂土。

建築用砂通常來自海床、海岸、採石場及河川。中國與印度由於基礎建設及營建需求激增，因此採集砂土對河川、湖泊及海岸所造成的衝擊最大。

UNEP已提出未來兩年全球砂土資源治理的優先要務，包括合作制定所有產業使用砂土的全球性標準，對河川與海洋砂土的成本效益分析，尋求替代品，及制定區域、國家及全球性適當用砂規模目標等。

砂事網站創辦人沛瑞拉指出，目前瑞士蘇黎世在興建大樓時，98%的砂土來自回收的混凝土；荷蘭阿姆斯特丹政府已承諾到2050年時，將100%使用回收砂土，且2030年的目標是將天然砂土的用量減半。

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