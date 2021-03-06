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博通上季淨利年增三倍

編譯季晶晶、洪啟原／綜合報導
美國晶片製造商博通上季淨利仍比一年前暴增逾三倍，達13億美元。（路透）
美國晶片製造商博通上季淨利仍比一年前暴增逾三倍，達13億美元。（路透）

雖然全球晶片材料短缺衝擊半導體銷售，美國晶片製造商博通（Broadcom）上季淨利仍比一年前暴增逾三倍，本季營收也略優於預期，執行長陳福陽（Hock Tan）說，客戶正以前所未見的速度追加半導體訂單，同時試圖平息以後會有生產過剩的憂慮。

博通4日公布，止於1月底的年度第1季（上季）淨利為13億美元，遠高於一年前的3.11億美元，不計特定項目後的每股盈餘為6.61美元，優於分析師預期；上季營收年增14%至66.6億美元，也略高於預估。

博通上季半導體解決方案事業營收勁增74%至49.1億美元，卻略低於分析師預估的49.2億美元。Summit洞見集團分析師指出，半導體產業的IC載板供應短缺，對博通的衝擊程度甚於其他業者，原因是該公司一些晶片體積較大，特別是資料中心晶片，因此即便蘋果iPhone銷售暢旺，其晶片營收仍低於預期。

展望本季，博通預估營收將約為65億美元，優於分析師預估的63.3億美元。博通是全球最大晶片商之一，業務橫跨智慧手機零組件、網路設備關鍵元件、讓家用Wi-Fi和機上盒能運作的半導體，其財測也能看出蘋果、三星電子及Google等大型科技公司的未來需求。

執行長陳福陽表示，客戶已大幅提前下單，該公司的交貨期已拉長到長達八個月，但相信將能如期履行訂單。

他也試圖平息市場對於客戶趕忙下單可能造成供應過剩的憂慮，「這不是恐慌模式，而是非常具結構且合理的過程，我們相信，這個過程最後將顯示出有實質的基本需求」，「我們看到顧客加速預約及早交貨，嘗試建立緩衝，造成了外界傳聞的供需失衡」。

整個半導體產業的交貨期已經拉長到約14周，引發市場擔心客戶可能為了因應晶片短缺而多下單，從而導致後來取消訂單。

博通2021年供貨約90%都已被顧客訂走，晶片製造商通常會有一季的產量會被預訂一空，而該公司自2020年中以來，一直在檢視未完成訂單，確保符合智慧手機和網路設備等終端產品的真實消費狀況。

陳福陽說，博通自委外供應商取得足夠的供貨，符合已預期到訂單水準的顧客之需。他說：「我們相信（需求）是真實的。我們的營收反映終端用戶的消費。」

分析師認為，博通的展望暗示業績能見度強，看好股價前景。Jefferies指出，博通的財報與財測都優於預期，還擁有今年全年能見度清晰的強勁訂單。

晶片 營收 分析師

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