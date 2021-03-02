疫後時代 亞洲雲端廚房熱門

餐飲外送需求維持高檔，第三方外送服務營收比疫情爆發前高出逾一倍。（路透）

雖然雲端 廚房並非是個新穎概念，但亞洲的雲端廚房潮流卻是在疫情 促使餐飲外送服務大行其道後，才開始爆發。業者認為，這類「虛擬餐廳」、「幽靈廚房」風潮在疫情平息後會繼續蓬勃興旺。

日經亞洲評論報導，去年3月成立的台灣雲端廚房業者軒饌廚坊（JustKitchen）已在台灣開設14間廚房，還有兩間正在建構中，成長十分快速。

該公司計劃3月初在加拿大首次公開發行股票（IPO），籌資860萬美元 ，今年將利用部分資金進軍香港、菲律賓和新加坡，明年拓展至美國。

JustKitchen營運長表示，雖然有人預期未來一切將回歸常態，所有因疫情而出現的獲利都將不復存在，但他依然看好前景，「在後疫情時代的新常態，餐飲外送仍會是民眾覓食的選項之一」，雲端廚房產業將繼續維持高成長。

日本的雲端廚房業者Our Kitchen去年9月在東京開張，目前供應包括和食、牛排、泰國和法國菜等七種烹調風格，全都已租給在Uber Eats等送餐平台上架的餐廳，這一些餐廳都只接網路訂單。

Our Kitchen的社長須藤真希表示：「我已接到超過70家餐廳洽詢有意合作。」他說，在疫情困境期間，餐廳老闆們正想辦法降低租金和勞力成本，而雲端廚房正是解決辦法之一。通常在東京要開設一家餐廳要耗費至少1,000萬日圓（約9.4萬美元），但開設一家雲端廚房，只要上述費用的十分之一。

亞洲的雲端廚房風潮已促使許多大企業對這塊新興產業投資數億美元，包括菲律賓速食巨擘快樂蜂（Jollibee）、新加坡叫車平台Grab和泰國中央餐廳集團（CRG）等。

快樂蜂去年5月宣布，將斥資1.38億美元興建雲端廚房。兩個月後，泰國的CRG也宣布計劃五年內興建100間雲端廚房。總裁馮帕尼克說，預期外送服務占營收的比重將在2024年前達到10%。

新加坡的Grab也對雲端廚房有著雄心壯志計畫。該公司去年9月宣布將把其雲端廚房網路再擴大到兩座印尼城市。

GrabKitchen的東南亞地區負責人阿蘇里表示：「消費者愈來愈常上網尋覓餐點。這代表餐飲業應該繼續數位化，並增強線上能見度。」