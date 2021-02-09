馬斯克砸15億 大買比特幣

電動車大廠特斯拉宣布已投資15億美元購買比特幣，且將接受以這種數位貨幣購買其電動車。（路透）

特斯拉 在提交美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示，已買下價值15億元的比特幣 ，目的在於「讓現金運用擁有更大的靈活性，以進一步分散現金並使回報最大化」。還表示將「在適用法律規範、且從最基礎開始」接受比特幣付款購買其產品，成為首家接受數位貨幣交易的大型車商。

全球最大加密貨幣比特幣8日一度飆漲超過20%，首次漲破4萬7000美元 關卡，來到4萬7498美元，主因為電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布投資15億美元購買比特幣，且將接受以這種數位貨幣購買其電動車。

特斯拉上月揭露最新的投資政策後，8日宣布也投資比特幣，比特幣應聲大漲，8日晚間9時來到4萬6359美元。比特幣本月曾短暫走跌，但在大規模刺激方案和央行寬鬆政策的環境下，支持人士力倡這種數位資產的抗通膨和保值特點，讓比特幣再度上漲。

外匯經紀商Oanda的資深市場分析師莫亞預測，如果散戶和機構投資人的興趣在未來一個月繼續成長，比特幣可能會漲到4萬5000美元。

馬斯克10天前在他推特個人資料中，加入＃比特幣（#bitcoin）的標籤，也帶動當天的比特幣價格大漲。幾天後他雖把此標籤移除，但仍繼續向他的4600萬粉絲喊高比特幣和其他的加密貨幣，特別是狗狗幣（Dogecoin）。去年12月，馬斯克拋出將特斯拉資產負債表的一大部分交易轉換成比特幣的可能性。