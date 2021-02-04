半年來第一次歐元區CPI轉正

歐元區1月物價重拾漲勢，通膨率六個月來首度攀升且升幅大於預期。(路透)

歐元區1月物價重拾漲勢，通膨率六個月來首度攀升且升幅大於預期，反映能源價格升高及德國 減稅措施到期效應。通膨率由負轉正對歐洲央行（ECB）或許是好消息，卻也帶來對外溝通挑戰。

歐洲統計局3日公布，歐元區19國1月消費者物價指數 （CPI）年增率為0.9%，從12月的負0.3%強勁彈升，且為六個月來首次轉正。經濟學家原先預測1月CPI年比升幅為0.5%。

1月能源價格月比漲幅達3.8%，但與一年前相比仍跌4.1%；食物價格月比攀升1.1%，年比勁揚1.9%。

剔除食物與能源的核心CPI年增率在1月挺升到1.4%，是五年來最高。歐元區物價上漲且漲幅出乎決策官員所料，就算只是暫時性的，也可能讓ECB難以對超寬鬆刺激措施自圓其說。在多年來對大量印鈔票做法存疑的德國尤然。

最新通膨數據應是ECB所樂見，儘管主要受技術因素驅動，而不是反映經濟基本面。ECB通膨目標訂在略低於2%，多年來一直未達標，儘管ECB利率降到超低水準，並藉大舉購債在銀行體系挹注大量流動性，在新冠肺炎疫情 復熾觸動嚴格封鎖抗疫措施下，經濟前景仍黯淡，有陷入雙底衰退之虞。

IHS Markit同日公布的1月綜合採購經理人指數（PMI）終值為47.8，仍在景氣榮枯線50以下。