「疫」外財 英國石油、荷蘭皇家殼牌2大石油巨擘擬擴增便利店

荷蘭皇家殼牌計畫擴大便利店事業。(路透)

咖啡和熟食為英國石油 （BP）和荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）貢獻的獲利占比正在提高，原因是民眾在加油站 附設的便利商店飲食花費增加，抵銷燃油需求下滑衝擊。這促使兩大石油巨擘計畫擴大便利店事業，盼長期有助於彌補油品收入減少的影響。華爾街日報報導，殼牌在全球有4.5萬座加油站，比星巴克和麥當勞門市還多，計畫未來5年再增加1萬個據點；BP目前有1.9萬座加油站，計畫2030年前新增6700個據點。

石油業主管與顧問公司表示，在加油站販售咖啡、食品和其他家用品，是誘人的事業，因為這通常比石油事業的利潤率更高，獲利也更穩定，因為這些產品不受能源價格波動影響。

美國 便利商店協會2019年的數據顯示，美國加油站販售的熱食毛利率約54%，糖果為50%、包裝食品則達40%以上。相較下，IHS Markit數據顯示，依據2019年平均油價，每加侖汽油的毛利率僅為9%。

殼牌與BP表示，包含加油站、潤滑油、高級油品在內的市場銷售部門，投資報酬率超過20%，而原油計畫與再生能源計畫的投報率通常分別僅有15%和10%。

殼牌市場銷售部門在去年第3季經調整後獲利16億美元，占公司整體獲利逾五成，比近年約二至三成的占比提升，不過隨著油價回升，該比率可能縮減。

殼牌下游部門總監維韋諾（Huibert Vigeveno）說，該公司每年賣出4.5億包零食、3.5億瓶冷飲，以及2.5億杯咖啡，也已在加油站加速推出新服務，例如代收包裹與外送。在英國，消費者可透過Uber Eats和Deliveroo等外送服務，向殼牌的便利商店訂購飲料和零食。維韋諾說：「在新冠肺炎疫情爆發前，殼牌已於全球數百家據點提供外送到府服務，目前已增加到數千家。」

BP的市場銷售部門也看到疫情商機，計畫藉由外送到府服務提高營收，正與西班牙外送業者Glovo、英國的Deliveroo簽署合作協議，讓這些業者前往加油站取件派送。

整體而言，殼牌與BP都計畫在美國與德國等成熟市場的加油站提供更多服務，並打算在中國、印度、印尼等開發中市場新設據點。