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UPS貨運業務賣加商

編譯黃嘉洵／綜合報導
UPS同意以8億美元，將旗下貨運業務UPS Freight出售給加拿大卡車運輸公司TFI國際，目的是退出國內貨運市場，強攻快速成長的小包裹配送業務。（路透）
UPS同意以8億美元，將旗下貨運業務UPS Freight出售給加拿大卡車運輸公司TFI國際，目的是退出國內貨運市場，強攻快速成長的小包裹配送業務。（路透）

美國快遞巨擘優比速（UPS）同意以8億美元，將旗下貨運業務UPS Freight出售給加拿大卡車運輸公司TFI國際，目的是要退出國內貨運市場，強攻快速成長的小包裹配送業務。

華爾街日報報導，優比速與TFI的董事會已同意收購協議，預定6月底完成交易。TFI收購而來的90%業務，將在旗下零擔貨運部門（less-than truckload，LTL）獨立營運，名為「TForce貨運」。

這項在25日宣布的協議指出，TForce貨運將繼續為優比速零擔貨運業務提供服務，並在至少五年內繼續運用優比速的國內配送網絡。

自優比速新執行長托梅去年6月上任以來，這樁交易是她任內的重大策略轉折之一。托梅秉持「更好，而非更大」標準，檢視優比速的營運，而出售貨運業務，有助於省下資本。

TFI執行長貝達德說：「我不斷說服優比速賣掉貨運業務，它就像是鞋裡的一塊碎石。」他表示，UPS Freight從未得到母公司的關注；TFI也在加拿大提供類似貨運、物流及包裹遞送服務。

根據SJ諮詢公司，優比速LTL業務的營收在全美LTL市場排名第六，落後聯邦快遞（FedEx）的FedEx Freight、貨運公司Old Dominion Freight Line。優比速表示，UPS Freight 2020年的營收估計為31.5億美元，較一年前略微下滑。

優比速表示，UPS在全美50州、加拿大及墨西哥提供零擔貨運業務，該部門擁有約1.45萬名員工，其中全職占八成。優比速在2005年斥資12.5億美元，收購Overnite，一舉跨入貨運市場。如今優比速在評估投資組合後，認為脫手貨運業務，有助於償還長期債務。

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