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嚴寒來襲 亞洲能源危機浮現

編譯任中原／綜合報導

北半球天寒地凍，導致能源需求激增、電廠關閉，液化天然氣（LNG）船隻延誤，且風力發電減弱，使能源市場陷入混亂，加上基礎設施受損，東亞、南亞到歐洲多國都限制工業用電及要求家庭節電，電價及LNG價格猛漲。專家指出，這場嚴寒也暴露出亞洲的潛在能源危機。

專家指出，接下來情況可能更糟。罕見嚴寒加上極地渦旋的干擾，極地寒流本月底起可能橫掃北美、歐洲及亞洲。

亞洲電力需求創新高，中國日本及南韓都大肆搶購天然氣，亞洲LNG現貨價格比去年的低點暴漲18倍。路透專欄作者坎普指出，這場嚴寒也暴露出亞洲在迅速過渡到天然氣取暖與發電時，能源供應體系的缺乏韌性。

中國大陸出現1966年以來的最低溫，加上製造業生產回升，使國內供電極度吃緊。冰雪也破壞電網設施，嚴寒又干擾運輸，青島港LNG船隻作業遲緩。大型工業用電戶最早遭到電力減供，接下來是商辦大樓。日本電力公司要求用戶節電，政府也指示獨立電廠全能發電，要求煉油廠與低硫燃油供應商協力維持本地電力。

歐洲方面，法國電網業者本周初發出電力需求超高的紅色警訊，並要求家庭不要在用電尖峰時段洗衣服；瑞典大雪損害部分電網，上千戶家庭一度斷電；西班牙電價飆漲，政府考慮干預市場；英國因風力發電量減少加上嚴寒，尖峰時段躉售電價已漲到每千度1000英鎊以上。

專家指出，即使氣候回溫，LNG供給吃緊的衝擊仍可能延續到夏季，並影響其他市場。例如LNG消費量最大的北亞地區，可能會重建庫存量，使今年全年的LNG需求持續強勁。

天然氣 中國 日本

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