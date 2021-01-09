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百度攜吉利 攻智慧車

編譯陳律安／綜合報導

路透引述兩名知情人士報導，中國網路巨頭百度計畫與吉利汽車成立一家新公司，以推出智慧電動車，顯示百度在核心業務放緩之際，擴大汽車市場布局。

報導指出，百度將取得新公司的多數股權，並掌握絕對投票權。新公司將改造吉利部分現有的汽車製造設施，來生產新車款，百度將負責車用軟體，吉利則提供工程技術。彭博資訊另引述消息來源報導，百度和吉利最快下周宣布此合作案。

路透報導，雙方據悉正商討運用吉利的電動車平台，也就是SEA浩瀚智能進化體驗架構，以推動未來的產品研發。百度旗下則有「阿波羅開源平台」，可協助車廠將車輛配備自動駕駛科技及連網功能，被稱為「汽車界安卓」，目前共有約130名會員，包括福斯、福特、比亞迪、微軟及吉利旗下的富豪汽車。

彭博資訊指出，顯然百度盼藉由與吉利合作，讓更多車款採用阿波羅平台，並透過該平台獲利。百度從2015年以來，已對阿波羅平台投入數十億美元。百度的主要收入來源仍是廣告，但已透過自駕車和智慧音箱，押注人工智慧（AI）科技這條獲利管道。

其實不只百度，在汽車買家更加青睞連網和智慧功能之際，全球網路巨擘紛紛進軍汽車產業。

百度 汽車 電動車

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