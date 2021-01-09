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LVMH併Tiffany 擴張珠寶版圖

財經新聞組／綜合報導

LVMH集團以158億美元收購美國珠寶商Tiffany的交易7日正式完成，象徵成立183年的Tiffany正式揮別獨立之身。LVMH並指派創辦人阿諾特（Bernard Arnault）次子亞歷山大（Alexandre Arnault）進入Tiffany主管團隊，讓亞歷山大進入LVMH精品王國的高層行列。

根據LVMH，原任路易威登（LV）高層的勒德呂（Anthony Ledru）回鍋Tiffany，接替包里歐洛（Alessandro Bogliolo）擔任執行長，包里歐洛將在22日離開；LV執行長兼董事長柏克（Michael Burke）將擔任Tiffany董事長。LVMH表示也將改組設計團隊，預料將聚焦於爭取年輕族群與亞洲消費者的青睞，也將進一步擴展高級珠寶領域。

28歲、英文流利的亞歷山大，將出任Tiffany產品暨公關事務執行副總裁，幫助勒德呂監督公司營運。

彭博資訊指出，亞歷山大2017年起便掌理德國行李箱品牌Rimowa，如今被擢升至管理年營收約44億美元的Tiffany，使他成為阿諾特接班人的更有力角逐者。

雖然71歲的阿諾特距離退休還早，但各界已在揣測他的可能接班人。

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