新興亞洲大砍燃煤發電

在各國政府實施乾淨能源政策、及環保人士加強施壓下，亞洲開發中經濟體的新建燃煤電廠投資 正急遽減少。

倫敦金融時報（FT）報導，越南、印尼、菲律賓和孟加拉政府所推動的能源政策改變，意味著這四國2021年在規劃階段的新建燃煤電廠發電容量將只有25GW（十億瓦）。據Global Energy Monitor報告，將比五年前計劃的125GW減少80%。

印度政府也取消了許多燃煤發電計畫，計劃新建燃煤電廠的發電容量將減少至30GW，遠少於2015年的238GW。非營利組織GEM的報告表示：「這些（電廠計畫的）取消，將重擊亞洲燃煤（需求的）希望。」

雖然政府的這些措施，提高亞洲新興經濟體長期降低仰賴化石燃料的希望，但諸多跡象顯示，這些國家短期仍將增加使用燃煤。

由於中國、印度、南韓和日本 的需求強勁，用於發電的熱燃煤價格近月來已飆漲。國際能源署（IEA）本月也預測，2021年的全球煤炭需求將增加，因為部分亞洲國家的擴大使用，抵銷了其他國家的減用。

不過，GEM分析師指出，目前燃煤電廠新建計畫，將會面對愈來愈難吸引投資的困境。自2015年來，日本、南韓和新加坡的傳統銀行業者提供的燃煤電廠融資 ，占了越南、印尼、菲律賓和孟加拉的將近一半，約為260億美元，但在國際環保人士和外國投資人持續施壓下，這三國的官民金融機構已逐漸切斷與碳密集電廠和採礦計畫間的聯結。

另外，日本至少16家銀行已擬定政策規定，限制對燃煤計畫融資，新加坡三大銀行已宣布計劃停止支持新的燃煤電廠計畫，而南韓兩大燃煤計畫融資支持者三星生命保險和三星火災海上保險，也已做出類似承諾。

日企三菱重工正在奧地利興建全球最大零碳排鋼鐵廠，預計2021年啟動試營運，將以氫能取代煤炭來處理鐵礦砂。

日經新聞報導，三菱重工透過旗下英國部門，正在奧地利興建這座實驗工廠。該鋼廠在將鐵礦砂還原為鐵的過程中，將以氫能取代煤炭，這座下一代工廠全年可生產25萬噸鋼鐵產品。

國際能源總署（IEA）的數據顯示，全球鋼鐵業在2018年共計排放約20億噸的二氧化碳，為2000年的兩倍。鋼鐵業占所有產業二氧化碳排放的比率，增加五個百分點至25%，且鋼鐵業的碳排大多來自鐵礦砂還原成鐵的過程。

如今日本製鐵（Nippon Steel）等日本鋼鐵業者都開始根據傳統高爐設計，在鐵礦砂還原的過程中，研發採用氫能的技術。

三菱重工煉鋼廠將採用「直接還原鐵」（DRI）的製程，因此須投資數兆日圓。雖然DRI設備的鋼鐵產量較少，但投資金額不到傳統高爐的一半。