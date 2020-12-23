蘋果電動車 拚2024年生產

蘋果計劃2024年開始生產電動車，與Alphabet公司旗下Waymo打造機器人計程車、提供自駕車載客服務形成鮮明對比。圖為Waymo自駕車。（路透）

知情人士透露，蘋果 公司（Apple）正推進自動駕駛汽車 技術，目標是在2024年生產一款電動車，可能包含蘋果自己研發的突破性電池技術。

路透報導，這項被稱為「泰坦計畫」（Project Titan）的蘋果汽車生產專案，2014年從零開始，但過程中蘋果曾一度放棄該計畫，專注於軟體開發並重新評估目標。曾在特斯拉工作的蘋果老將費爾德（Doug Field），2018年重返該專案，並於2019年裁汰多達190人。

之後該專案取得長足進展，如今打算為大眾市場打造一款轎車。另一家科技巨擘Alphabet旗下的Waymo事業，則瞄準機器人計程車領域，搶攻自駕車 載客市場。

蘋果這項汽車專案的戰略核心，是一種新的電池設計，可能從根本上降低電池成本，並增加續航力。根據一位知情人士，蘋果計劃使用一種獨特的「單體電池」〈monocell〉設計．省略裝填電池材料的包袋和模組，增大電池組內個別電池的體積並釋放內部空間。

如此設計意味電池內可以填充更多活性材料，使汽車的潛在續航里程更長。該知情人士說，蘋果還在研究一種名為LFP（磷酸鋰鐵）的電池化學成分。這位知情人士說，這種技術「更上一層樓，就像你第一次看到iPhone一樣」。

消息人士預期，蘋果會仰賴製造業的合作夥伴，打造這款汽車。畢竟即使像蘋果這種財力雄厚、每年採用全球各地零部件生產上億個電子產品的公司而言，因為從未生產過汽車經驗，勢必會面臨供應鏈的挑戰。

其中一名消息人士說，蘋果仍可能縮小目標，僅研發一套自駕系統，能整合進傳統車廠生產的汽車，而非自行銷售自家廠牌的車輛。

另外兩名知情人士則說，生產計畫可能因為疫情而延宕一年，至2025年或更晚才開始。

蘋果據悉已決定，從外部夥伴採購所需元件，包括光學雷達感應器在內。Velodyne與Luminar兩家生產光學雷達感測元件的公司，股價21日應聲暴漲至少20%。