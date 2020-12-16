歐洲新一輪封鎖 重擊快時尚

H&M表示，截至11月底的年度第4季（上季）營收，較去年同期下滑10%，且營收在上季最後一個月驟降22%。（路透資料照片）

歐洲實施新一輪防疫封鎖措施，正衝擊歐洲兩大零售業者瑞典 H&M與西班牙印地紡（Inditex）。這兩家公司上季營收 同步下滑，營收好轉趨勢也在秋季出現逆轉，因新一輪的封鎖措施導致消費者縮減服飾支出，H&M與印地紡15日盤中股價應聲重挫逾2%。

H&M於15日表示，以瑞典克朗匯率計算、截至11月底的年度第4季（上季）營收，較去年同期下滑10%至525億克朗（62.5億美元），且營收在上季最後一個月驟降22%。

Zara母公司印地紡表示，10月底止的年度第3季（上季）營收年減14%至60.5億歐元，降幅比第2季的31%小。

但印地紡11月營收減少19%，本月頭十天營收也下滑13%。印地紡上季淨利則衰減26%至8.66億歐元。

H&M股價15日盤中應聲重挫3.5%，印地紡也跌2.8%。新冠肺炎疫情已成為全球零售商的「壓力測試」，業者的實體通路與電商部門備受考驗。

這兩家公司部分地區的12月銷售正進一步惡化，原因是德國 在關鍵的耶誕購物旺季，再次實施嚴格封鎖措施，英國等國家也祭出局部管制措施。

印地紡表示，目前正暫時關閉全球8%門市，另有10%店面將不會在周末營業，許多門市的營業時間與人力也面臨限制。不過，印地紡表示，目前庫存量仍比去年少11%，主因是採取即時管理的供應鏈模式，也有能力管理電腦的退貨商品、同時避免庫存積累。

H&M在10月表示，明年的淨關店數量將為250家，占全球門市數量的5%，且為永久關店。截至14日止，H&M的暫時關店門市數量為130家，遠少於11月時的多達1100家。

不過，H&M投資人關係總監溫格（Nils Vinge）說，近期將暫時關閉德國與荷蘭的所有門市。他也說，若只看關店數量，容易造成誤導，因為一些門市恢復營業後，由於民眾外出仍受限制，導致人流「銳減」。