國際油價再漲破50元

國際油價14日盤中漲逾1.5%，布蘭特原油期貨再次漲破每桶50美元 價位，主因為市場預期美國 開始配送新冠病毒疫苗 ，有助提振燃料需求，以及沙烏地阿拉伯吉達港口一艘油輪發生爆炸事件波及，可能影響供給。

布蘭特原油2月期貨14日盤中上漲1.7%至每桶50.8美元，漲幅稍後收斂至1.1%，報每桶50.51美元；該期貨上周一度突破50美元關口，是九個月來首見。

西德州原油1月期貨也一度漲1.7%至每桶47.4美元，漲幅之後縮小至1.1%，報每桶47.08美元；該期貨自10月底以來漲超過逾30%，主要為受到新冠疫苗測試的正面進展、及石油輸出國與盟國（OPEC+）減產協議的承諾所激勵。

輝瑞-BioNTech的新冠疫苗上周在美國取得緊急使用授權後，14日起展開配送，推升美國有望控制住新冠疫情的希望。

另一方面，中東發生油輪爆炸事件，引發市場對當地局勢穩定的疑慮。

航運公司Hafnia表示，該公司一艘油輪被不明的「外物」擊中，導致船隻起火爆炸，沒有人員傷亡。三周前，一艘停靠在沙烏地舒凱克（Shuqaiq）港口的油輪遭攻擊，加上14日的爆炸事件，凸顯中東地區的供給可能受擾。

Axi首席全球策略師殷尼斯說，這起油輪爆炸事件清楚提醒投資人，若當地軍事活動升溫，可能導致供給大亂。

而新冠疫苗問世，不僅將有利陸運燃料需求回升，也有助提振噴射機燃料需求。」

另一方面，伊朗計畫明年把產量增加近一倍，因預期拜登就任美國總統後，可能放鬆對該國的制裁。

Energy Aspect分析師喬漢表示，市場正在權衡供給受擾和產量增加的情況，且新冠病毒在西方國家快速擴散已影響需求，「油價出現起伏不算意外」。