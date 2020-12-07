寵物市場熱潮 不退燒

由於新冠疫情 迫使民眾須更常待在家，提高了民眾尋求「毛小孩」陪伴的需求，帶動美國 寵物市場蓬勃發展，領養寵物的人數大幅增加，民眾今年的寵物支出也改寫歷史新高，預料這波寵物熱潮不會隨疫情結束退燒。

CNBC報導，美國寵物用品協會（APPA）預估，美國民眾今年花在寵物食品、獸醫費用等寵物支出金額，將攀抵990億美元 的歷史新高。根據Deloitte的調查，寵物商品預料將成為今年年終購物旺季的前五大送禮選項之一，約半數受訪者計劃平均花費90美元，購買寵物商品。高檔寵物用品Fable共同創辦人貝卡拉表示，民眾花更多時間待在家中與寵物相處，Fable今年的業績成長可望比去年激增12倍。寵物用品業者PetCo也預期，今年養寵物的家庭數可望較去年增加4%。

她說，如今寵物產業的最大趨勢，是顧客正在尋找能解決實際問題的產品，例如更方便的遛狗方式，因為現在有一群八個月前根本沒想過要寵物的新顧客。她說，現在顧客最主要的憂慮，是要如何化解焦慮情緒與排遣無聊，人們正在尋找能在家工作、又能引起寵物興趣的產品。貝卡拉認為，這不會只是疫情期間的短期熱潮，因主人已與寵物建立感情，不會在疫情結束後就歸還寵物。