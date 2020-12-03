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疫情擴大 日本企業「共享員工」

編譯易起宇／綜合報導
受新冠疫情擴大影響，日本企業開始「共享員工」，由人手不足的企業向業績低迷的行業借調人員。 （美聯社）
受新冠疫情擴大影響，日本企業開始「共享員工」，由人手不足的企業向業績低迷的行業借調人員。 （美聯社）

受新冠肺炎疫情再度擴大影響，日本企業開始「共享員工」，主要是人手不足的企業向業績低迷的行業借調人員。這樣的機制在日本並非空前創舉，一方面能維持住員工的工作技能，同時也能讓員工保住生計。

日經新聞報導，明年春季前，日本兩大航空公司全日空（ANA）和日本航空（JAL）將有300人的上班地點會改為家電量販店野島電器（Nojima）；野島也正在和連鎖飯店東橫Inn等公司洽談，將另接收最多600名員工。

野島電器從11月中旬開始接納其他企業的員工，經過約一周的培訓後，這些人會派到野島的銷售部門或客服中心工作。

以JAL的員工為例，野島所借調的是同意接受調動的JAL機場員工。包括各項津貼在內，這些員工保證每月都可拿到全額薪資，費用則由野島和JAL共同負擔。這些人員的調動期間目前規畫是半年到一年。

日本人才資源服務公司保聖那集團（Pasona）也計畫自12月起開始向航空、旅遊和旅館等產業的公司行號，招募願意調動的員工，派駐到旗下的營業或人事部門工作。保聖那也會為這些員工進行語言等訓練課程，借調期間預計為一年，需要人數最多可能近千人。

在日本因匯率升值而經濟蕭條的1980年代後半到1990年代，像這樣跨行業的人才互通有無，經常被用為維持就業的手段，例如將人力從造船、鋼鐵等製造業，調動到同為製造業的汽車業。

今年的新冠疫情，對日本的餐飲和觀光業等非製造業的就業造成重創。日經調查100家日本餐飲業上市公司後發現，截至11月為止共有1200名員工調動到其他行業，除了轉調到因「宅經濟」消費而需求大增的零售業外，也有許多是調到欠缺人手的農業相關行業。

為了維持就業，日本政府也有所謂「僱用調整補助金」的制度，由政府承擔企業部分的停工補貼。但有愈來愈多企業認為，「若將員工借調出去，除了能維持僱傭關係外，也能維持員工的基本工作技能，同時還能減少人事費用。」

有些企業也利用這種借調的機會，招聘更好的人才。日本零售巨擘永旺旗下的Aeon Retail截至11月為止向連鎖居酒屋Chimney借調了45名員工，其中有10人就直接跳槽到永旺。

隨著疫情長期化，日本企業透過削減工時和調整薪資來維持就業的做法，已瀕臨極限。而若要促進共享員工，日本政府在扮演企業橋樑這方面還有待加強。例如負責仲介的公營機構有公益財團法人「產業僱用安定中心」，但該中心主要協助的對象是製造業，且今年4至10月僅協助仲介了約350人。

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