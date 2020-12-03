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東南亞叫車平台 Grab、Gojek擬合併

編譯陳律安／綜合報導
東南亞叫車平台Gojek。（路透）
東南亞叫車平台Gojek。（路透）

知情人士透露，東南亞兩大叫車平台Grab和Gojek在合併談判方面取得重大進展，若交易案成局，將成為東南亞網路業最大規模合併案。

彭博資訊報導，知情人士表示，Grab和Gojek這兩家東南亞最具價值的新創公司，已縮小歧異，但仍須對部分交易案內容進行談判；目前Grab和Gojek高層正在討論交易案最終版本的細節，且Grab大金主軟銀創辦人孫正義是參與者之一。

近年來Grab與Gojek為爭奪美食外送和行動支付市場的主導地位，展開一場代價高昂的激烈競爭。股東已呼籲這兩家公司合併遍布東南亞各國的業務，以減緩燒錢的速度，成為東南亞網路業大咖。

知情人士說，新加坡Sea集團在電商和數位支付領域崛起，是Grab與Gojek坐上談判桌的因素之一。拜Sea旗下電商平台蝦皮之賜，蝦皮支付（ShopeePay）快速搶占市場，劍指GoPay、Ovo（由Grab支持）等支付平台。

知情人士表示，Grab和Gojek普遍支持的人事安排，是Grab創辦人陳炳耀出任新公司執行長，且Gojek高層在印尼以Gojek品牌負責新公司業務。

知情人士透露，這兩大品牌可能會各自經營一段時間，而Grab和Gojek合併的最終目標是掛牌上市。

知情人士指出，Grab和Gojek的談判仍有變數，最終可能破局。即使交易案成局，仍須監管機關核准，各國政府可能會擔心這兩大叫車平台聯姻，將構成壟斷疑慮。Grab插旗東南亞八國，目前估值逾140億美元；Gojek估值則為100億美元，版圖遍布印尼、新加坡、菲律賓、泰國及越南。

東南亞叫車平台Grab可望與Gojek聯姻。（路透）
東南亞叫車平台Grab可望與Gojek聯姻。（路透）

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