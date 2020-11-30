韓國改革財閥 力推公司治理

南韓 政府正在推動總統文在寅 上任以來最大規模公司治理改革，此舉可能迫使主導該國經濟的大財閥在進行最高決策時更透明。

這些財閥透過強大的出口能力推動南韓的崛起。三星、現代等財閥生產的半導體和汽車，已幫助南韓從新冠肺炎疫情 的低迷中復甦，而且復甦速度比許多主要的經濟體還要快。

不過，這些大財團的重要決策經常由少數大股東決定，批評人士認為這些財閥擁有的主導地位阻礙公平商業活動，抑制市場競爭，更使企業權力和財富僅在同家族內轉移。

南韓執政黨已提一份計劃在年底前通過的商業和公平貿易法案修正案，目標讓財閥的大股東選擇稽核人員，更難指定與自己利益勾結一方，還將檢視更多企業是否過度圖利自家關聯企業。這修正案獲支持者稱為「公平經濟法案」，但反對者譴責它過度管制。

韓國開發研究院經濟學家梁永炫（音譯）表示：「透過減少企業鑄下龐大代價錯誤的機會，公司治理改革將為國家財富的長期成長鋪路。更透明的治理也有助於吸引外國資金流入，興旺全國經濟。」

文在寅在10月底演講中敦促國會議員通過這份修正案。他三年前靠著改革財閥商業行為等革新政見當選總統，但上任以來在這項改革領域卻毫無進展。不過，由於執政黨在今年春季國會改選中拿下絕對多數席次，這次改革成功的機會將比過去大得多。