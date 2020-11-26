歐盟經濟漸復甦 企業看好

歐洲大企業領袖認為歐盟正邁向經濟復甦，並看好未來半年內無論是自家業務或整體經濟展望。 （路透）

最新調查顯示，歐洲大企業領袖認為歐盟 正邁向經濟復甦，並看好未來半年內無論是自家業務或整體經濟展望，都將顯著回溫。

金融時報（FT）報導，歐洲工業圓桌會議（ERT）一年兩度的調查顯示，歐企高層已見到營運狀況大幅改善，而且是在上周新冠疫苗捷報頻傳之前便這麼認為。但這些企業主管同時示警，由於歐洲陷入第二波新冠疫情 ，因此經濟復甦仍相當脆弱。

不過，歐盟執委會主席范德萊恩25日在歐洲議會警告，歐盟各國不可太快放鬆防疫措施，因為仍有爆發第三波疫情的風險，「我們必須記取夏季的教訓，不要再犯同樣的錯誤」。

根據ERT調查，10月底的歐企高層信心為61（滿分為100），遠優於5月的34。調查結果高於50，代表看好者比看壞的多。ERT訪調55家歐洲企業的董事長和執行長，這些公司的營收合計高達2兆歐元。在此同時，產業人士也正準備在歐洲啟動投資 ，評分從35進步到54。更多業界人士也預計在歐洲以外地區擴大投資，相關分數從32提高至59。

然而，歐洲的經濟復甦並非雨露均霑。經濟研究聯合會歐洲執行長信心指數顯示，51%產業人士預估歐洲就業將減少。另有高達81%企業高層表示，打算將辦公空間縮小多達四分之一，其餘人士則計劃縮減更多。西門子公司指出，已規劃每周讓員工遠距上班二至三日。

ERT主席暨富豪卡車董事長斯萬貝格則警告，歐洲經濟復甦仍面臨很高的失速風險，「歐洲經濟仍相當脆弱，這會大幅影響小型企業，而大型工業的供應鏈又仰賴這些小企業」。