亞洲旅遊業 率先復甦

訂房平台Agoda表示，台灣和泰國在內的亞洲國家旅遊業復甦，快過西方國家。(歐新社)

訂房平台Agoda表示，亞洲旅遊業復甦速度比西方國家快，主要由國內市場帶動，復甦最快的地區包括台灣 與泰國 ，越南 的表現也愈來愈好。

CNBC報導，Agoda執行長布朗（John Brown）23日受訪表示：「亞洲總體上領先。我們在像是台灣、泰國等地市場再次見識到了，那裡防疫做得好，我們看到國內訂房市場表現最佳。」他說，復甦最快的是台灣和泰國的國內旅遊，越南逐漸好轉。

根據約翰霍普金斯大學數據，台灣至今通報新冠肺炎確診病例617例，超過200天沒有本土病例。泰國和越南也大致成功控制住疫情，分別通報了3920和1307例。

布朗表示：「國內旅遊市場甚至比去年表現得更好。這大致是國內狀況，我們還在等候國際需求回升。」

他說，在歐美，儘管染疫數激增，國內旅遊也「相對不錯」，但全球目光都在注視亞洲，關注如何同時處理國內旅遊、新加坡和香港之間的旅行泡泡，以及其他許多希望很快開放的國家。

星港的旅行泡泡原訂22日開始，休閒旅遊可不必隔離，但在香港病例增加之後，此一安排被推遲了兩周。布朗仍看好星港旅行泡泡會「很快」上線，其他市場也會跟進。

此外，國際航空運輸協會（IATA）正在開發一款行動應用程式（App）「旅遊通行證」（Travel pass），幫助旅客展現自己未感染新冠病毒的情況，加入推動所謂「新冠護照」（Covid passports）的努力，以振興國際旅遊。

「旅遊通行證」App將顯示旅客的新冠病毒檢測結果、已接種疫苗證明、及入境規定與林進實驗室的細節，還會與旅客的電子版護照連結，以證明旅客的身分。