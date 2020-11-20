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前九月 全球債務衝277兆美元

編譯季晶晶／綜合報導
今年前九個月，全球債務以前所未見的速度累積，到年底債務規模恐激增至277兆美元的新高。（路透）
今年前九個月，全球債務以前所未見的速度累積，到年底債務規模恐激增至277兆美元的新高。（路透）

據國際金融協會（IIF）的最新報告，今年前九個月，全球債務以前所未見的速度累積，預估到年底債務規模將激增至277兆美元的空前新高，反映出新冠肺炎疫情帶來的危機，讓各國政府和企業陷入「債務海嘯」。

IIF在18日的報告中指出，截至9月底，今年全球債務水平飆升15兆美元，預計到年底，債務規模將高達創紀錄的277兆美元，約為全球GDP的365%，高於2019年底的320%。

IIF警告，債務累積速度，讓經濟未來很難在不對經濟活動產生重大不利影響的情況下，去槓桿化。

從2016到2020年9月，全球債務增加52兆美元，相較下，2012至2016年間僅增加6兆美元。

同期，全球GDP的成長速度幾無變化，直至疫情爆發造成衰退。

新興市場的債務負擔尤其沉重，今年來增加26個百分點至GDP的250%。以黎巴嫩、中國大陸、馬來西亞和土耳其的非金融部門債務比增幅最大。

儘管借貸成本處於創紀錄低點，但政府財政收入下滑，償債會「更加費力」。根據IIF，到明年底，有7兆美元左右的新興市場債券和銀行聯貸到期，其中大約15%以美元計價，借貸人面臨匯率波動的風險。

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