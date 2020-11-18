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比特幣漲破1.7萬美元

編譯林奕榮／綜合報導

彭博資訊報導，比特幣價格17日盤中漲破1萬7000美元，是2017年12月以來首度攻上這個整數關卡；當時比特幣價格狂飆至空前新高不久後開始大跌，泡沫破裂。但是業界人士認為，比特幣這波漲勢有望再延續一段時間。

比特幣是目前規模最大的數位貨幣，今年來價格已上漲逾一倍，17日盤中一度上漲2.2%，報1萬7067美元。

比特幣曾在2017年12月漲至將近2萬美元歷史高點，但在之後的一年內暴跌，最低曾跌至3136美元。

交易平台CoinDesk的CoinDesk 20價格指數則顯示，這是比特幣自2018年1月7日以來首次攻上1萬7000美元，距離歷史高點只差15%。

這波漲勢也讓比特幣市值漲破3150億美元，逼近3350億美元的歷史高點。CoinDesk指出，比特幣今年3月曾在一天之內重挫50%，跌破4000美元，但其後至今已反彈逾330%；今年以來，比特幣在這個交易平台的價格累計上漲了130%。

Bybit交易所的創辦人暨行長周彬（音譯）表示，比特幣今年的「驚人漲勢」，與2017年的軌跡類似，但有一個重要差別是今年的漲勢有「機構投資人的資金注入」。

他並預期，比特幣的漲勢可望延續，在接近歷史高點前不會有太大阻力。

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